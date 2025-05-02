В Астане в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится праздничный фейерверк, организованный за счёт спонсорских средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

Фото: Акорда

Фейерверки будут запущены 9 мая в 22.00 часов с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту «Атырау». На каждой локации будет произведено порядка 4 тыс. выстрелов.

Напомним, в Астане запланировано более 100 различных мероприятий, посвященных празднованию 7 мая – Дня защитника Отечества и 9 мая – Дня Победы. В том числе пройдут концерты, научные конференции, воспитательные часы в школах, спектакли и др.