Праздник, который объединяет

Мероприятие было проведено в рамках Дня культуры и национальных традиций для воспитанников детской деревни и школьников Петропавловска.

– В День культуры и традиций, – пояс­няет директор библиотеки Когаршин Бердагулова, – мы решили показать воспитанникам детского дома семейного типа и учащимся школы № 18 казахские традиции, угостить их национальными блюдами. Дети попробовали баурсаки, узнали, как готовится наурыз-көже, как делаются казахские корпешки и изделия из войлока, стали участниками гончарного мастер-класса. Мало кто из детей сегодня знает, что означает тот или иной орнамент, как создается кухонная посуда из глины, чем она полезна. Для этого мы пригласили ремесленников и специалистов.

Участников праздника угощали горячими баурсаками. Ансамбль «Туған жер» зажигательно станцевал танец «Қара жорға». Қыдыр-ата объявил о наступлении долгожданной весны и дал благословение.

Гости прошли с экскурсией по читальным залам, попробовали работать с войлоком, поучились лоскутному шитью, посмотрели на работу гончара, поиграли в тоғызқұмалақ.

Сеилхан Шаяхметов сорок лет проработал учителем физкультуры в казахской школе района Шал акына и все это время он популяризировал казахские национальные игры асық ату, бес асық, тоғызқұмалақ.

– Этих игр еще не было в школьной программе, – вспоминает аксакал, – а я уже расстилал на переменах ковер и учил детей играть. Мои ученики побеждали на областных соревнованиях, а теперь ездят на республиканские.

Петр Пахотин рассказал ребятам о древнем гончарном ремесле и показал завораживающий процесс рождения керамического сосуда.

– Это электрический гончарный круг, – говорит он, показывая в работе свой рабочий станок. – Но есть керамисты, которые гончарят на механических станках, точно таких же, какие были у наших далеких предков. Вообще керамика сегодня стала популярнее, чем когда-либо. Причем многим нравится необработанная, то есть живая керамика, как в XIII веке.

Руководитель кружка войлоковаляния Каролина Шульга поведала биб­лейскую легенду о происхождении войлока, рассказала о его качествах и приемах работы. С помощью иголочек школьники забивали войлок в фетровую основу и радовались неожиданно красивому результату.

– Из войлока мы делаем подушечки, пальто, кофты, игрушки и гобелены. Войлок – очень тактильный материал, его нужно трогать и чувствовать, – учит Каролина. – Войлок – это вам не вата, его дают нам живые овечки. Игрушки из войлока получаются уникальные. Как вот этот котик-сенсей. Он только на вид демонический, на самом деле очень добрый.

Бывший бухгалтер Галия Жакина шьет көрпе. Это ремесло она переняла от бабушки и мамы.

– Наверное, по наследству перешла мне эта любовь к шитью, хотя работала всю жизнь бухгалтером, – говорит Галия, показывая школьникам различные орнаменты, в том числе колодец, символизирующий чистую воду.

Руководитель национального отдела библиотеки Дамира Жусупова рассказала, как готовится традиционное блюдо наурыз-көже, угощала баурсаками.

В театрализованном формате представили традиции празднования Нау­рыз мейрамы сотрудники музейного комплекса «Резиденция Абылай-хана». Праздничный дастархан символизировал гостеприимство. В покоях Абылай-хана казахские умелицы шили көрпе.

Заместитель акима СКО Руслан Алишев принял участие в древнем обряде разрезания пут. Считается, что его проведение позволит ребенку обрести твердую почву под ногами.

Между тем Наурыз мейрамы уже пришел во дворы Петропавловска. Горожане накрывают общие дастарханы, проводят концерты, играют в национальные игры.

На одном из таких праздников – во дворе дома по улице Жамбыла, 80 – побывал аким СКО Гауез Нурмухамбетов. Он поздравил местных жителей, поблагодарил за уважение традиций и обычаев, подчеркнув, что такие праздники, как Наурыз объединяют многонациональный народ Казахстана.