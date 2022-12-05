Праздник литературы

Целями форума, организованного общественным объединением «Казахский ПЕН-клуб» при поддерж­ке акимата Алматы, обозначены пропаганда казахской литературы за рубежом, обмен мнениями по актуальным проблемам мировой литературы и укрепление творческих контактов казахстанских писателей и публицистов с зарубежными коллегами. Мероприятие призвано способствовать повышению профессионального уровня молодых литераторов и пуб­лицистов.

– Вот уже третий раз Казахский ПЕН-клуб проводит такой форум. На предыдущих встречах состоялся очень важный разговор о насущных проблемах современной литературы. Думаю, что и третий форум, посвященный молодым писателям и публицистам, будет весьма полезен и поспособствует не только повышению профессио­нализма молодых творцов, но и взаимовлиянию литератур, – отметил, приветствуя участников встречи, руководитель оргкомитета III Международного форума писателей и публицистов, президент Казахского ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин.

Участниками встречи стали не только молодые поэты, писатели и публицисты из Казахстана, но и известные мастера пера из 12 стран. Среди них такие громкие имена, как поэт Бахыт Кенжеев, профессор Владимир Карцев (США), главный редактор литературного журнала Papirus Месут Сенол (Турция), политик, журналист Максим Шевченко (Россия), поэт, переводчик, литературный критик Евгений Абдуллаев (Узбеки­стан), писатель Эргали Гер (Литва), драматург Владимир Лидский (Кыргызстан), переводчики Саймон Холлингсуорс и Саймон Гейган (Великобритания).

К слову, гости форума приглашены в качестве руководителей семинаров и мастер-классов по разным направлениям и жанрам, где помимо важных тем, касаю­щихся проблем и надежд нового поколения писателей и публицис­тов, также обсуж­дались работы талантливых молодых участников.

– Казахстан всегда был богат талантливыми людьми, сформировавшими не одно поколение писателей и читателей. Со страниц известных с детства произведений мы учились любви к родному языку, культуре, истории своего народа, простым истинам – честности и справедливости, доброте и величию души. Сегодня это творческое наследие предстоит развивать молодым писателям и публицистам, – отметил руководитель управления общественного развития акимата Алматы Айдар Есенбеков.

Советник министра культуры и спорта Мирас Асан передал позд­равления от имени главы своего ведомст­ва Даурена Абаева и назвал форум настоящим праздником литературы и публицис­тики. Он также рассказал о планах министерства по поддержке деятельности писателей, в частности, создании Президентской премии для молодых писателей от 19 до 29 лет по детской литературе, поэзии, прозе и драматургии.

Подробнее о том, как прошли пленарные заседания, дискуссии и семинары в рамках форума, мы расскажем в одном из следующих номеров «Казправды».