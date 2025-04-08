Более ста тысяч человек собрало на набережной Каспийского моря открытие Года «Актау – культурная столица тюркского мира»

фото ЦОК Мангистауской области

Актау – центр международного сотрудничества

На протяжении трех дней гости со всего Казахстана и из братских тюркских стран стали участниками уникального культурного форума, где традиции, история и искусство переплелись в единое целое. Теплая дружеская атмосфера, множество флагов тюркских стран, доброжелательные улыбки и общее чувство гордости за принадлежность к великой цивилизации – все это стало визитной карточкой торжества.

Фестиваль проходил при активной поддержке международной организации ТЮРКСОЙ, которая ежегодно выбирает культурную столицу среди городов-претендентов из тюркоязычных стран. Решение о присвоении Актау этого почетного статуса было принято на 40-м заседании ТЮРКСОЙ в Азербайджане. Это стало признанием роли Казахстана в деле сохранения и популяризации общего культурного наследия.

В ходе торжественной церемонии открытия министр культуры и информации РК Аида Балаева зачитала поздравительное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства отметил, что присвоение городу Актау статуса культурной столицы тюркского мира – важное событие не только для нашей страны, но и для всех тюркских государств.

«Это событие имеет большое значение не только для Казахстана, но и для всех братских стран. Историческая Мангис­тауская земля, богатый регион Устюрт являются неотъемлемой частью тюркской цивилизации. Эта святая земля хранит многовековое духовное наследие нашего народа и всего тюркского мира. Укрепление сотрудничества народов, чьи традиции и история связаны друг с другом, является нашей общей задачей. Я уверен, что в этот знаменательный год будут проведены встречи, которые еще больше укрепят наше братство, и будут приняты важные решения. Пусть единство тюркского народа крепнет! Всем вам желаю благополучия, счас­тья и успехов!» – говорится в письме Президента.

О том, почему выбор культурной столицы тюркского мира в 2025 году пал на Актау, в своем выступлении отметил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев:

– Этот выбор был обусловлен рядом факторов. Актау расположен на берегу Каспийского моря и является единственным морским портом Казахстана. Географическое положение делает его важным транспортным и торговым узлом, соединяющим страны Центральной Азии, Кавказа и Турции. Напомню, что одна из целей присвоения статуса культурной столицы заключается в укреплении связей между тюркскими народами, а Актау – стратегически важный центр для международного сотрудничества.

Кроме того, Мангистауская область имеет богатую историю и культурное наследие. На ее территории сохранились многочисленные исторические памятники, связанные с древними тюркскими племенами и кочевыми цивилизациями. Среди наиболее значимых можно выделить некрополи Бекет-ата и Шопан-ата, а также городище Кызылкала, которые являются значимыми элементами культурного ландшафта тюркского мира. Актау известен своими народными традициями, музыкальным и фольклорным наследием, на его земле были созданы древние эпосы.

По словам Султана Раева, также важную роль в этом вопросе сыграла и внешнеполитическая стратегия Казахстана, направленная на укрепление сотрудничества между тюркскими государствами. Казахстан традиционно занимает активную позицию в рамках Организации тюркских государств и поддерживает инициативы, связанные с развитием общей тюркской идентичности. Присвоение Актау статуса культурной столицы тюркского мира, считает глава ТЮРКСОЙ, стало логичным продолжением данной политики.

С приветственным словом к участникам этого масштабного культурного мероприятия на земле Мангистау обратился и глава региона Нурдаулет Килыбай:

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев не раз отмечал, что тюркский мир должен стать важным экономическим и культурным пространством XXI века. Фактически лидеры братских стран подчеркивают единство тюркоязычного общества. Встреча в Мангистау – яркое тому подтверждение. Мангистау – ответвление Великого шелкового пути. В древние времена по караванным маршрутам купцов не только перевозили товары, через них распространялись плоды культуры и цивилизации. Современный Мангистау также имеет большой потенциал в сфере логистики и туризма. Учитывая, что Мангистау граничит по морю и суше с половиной стран – членов организации ТЮРКСОЙ, я уверен, что наша сегодняшняя встреча станет продолжением плодотворного взаимодействия в дальнейшем и приведет к новым проектам, которые еще больше укрепят сотрудничество тюркских стран.

Шашақ для Димаша

Главной культурной площадкой фестиваля стал этногородок «Дархан дала», встречавший гостей за день до начала официальной церемонии открытия. Здесь развернулись семь этноаулов – по числу районов области и городов Актау и Жанаозен. Каждый аул был уникален по тематике, декоративному оформлению и содержанию. В юртах демонстрировали обряды, проходили мастер-классы, выставки, предлагали блюда национальной кухни.

Посетители могли увидеть традиционные обряды "Тұсау кесер" и "Беташар", принять участие в мастер-классах по валянию войлока, вышивке, ткачеству и плетению кнута. В каждом этноауле работали мастера, готовые делиться своими знаниями и рассказывать об истории каждого изделия народного декоративно-прикладного искусства.

Аул «Суын Айғыр» погружал гостей в мифологию Мангистау, здесь можно было ознакомиться с трудами основоположника казахской мифологии Серикбола Кондыбая. «Шерқала» рассказывал о геологических и археологических памятниках края. «Дәстүр» демонстрировал быт, рукоделие и обряды Жанаозена. «Батырлар» прославлял казахских батыров, и люди выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться с рослыми джигитами в боевых доспехах.

Аул «Жеті Қайқы» был посвящен поэтическому и музыкальному наследию адайского рода. В «Ғашықтар» звучали истории любви и айтысы, а «Шеберлер» стал международной ремесленной площадкой: свои изделия представили мастера из Турции, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Туркменистана.

После торжественной церемонии открытия кульминацией первого дня фестиваля стал гала-концерт на открытой сцене у моря. Мировая мегазвезда Димаш Кудайберген, азербайджанская певица Роза Зергерли, звезда узбекской эстрады Юлдуз Усманова и популярный артист Kalifarniya подарили зрителям заряд радости и вдохновения. Сцена, оформленная в этностиле, стала настоящим центром притяжения.

Когда на сцену поднялся Димаш, набережная взорвалась овациями – его появление произвело фурор. Люди пели вместе с ним, плакали от счастья и не скрывали эмоций. Выступление звезды стало одним из самых ярких моментов праздника и надолго останется в памяти зрителей.

Во время выступлений в небе развернулось невероятное шоу: более 600 дронов выстраивались в зрелищные изображения. Над головами тысяч зрителей вдруг появлялись флаг Казахстана, сакральные символы Мангистау, силуэты животных, урочище Бозжыра и логотип года. Надпись «Актау-2025. Столица тюркского мира» публика встретила громкими возгласами и бурными аплодисментами.

Гостям также представили театрализованные хореографические номера, в которых были отражены элементы кочевой цивилизации, сцены из жизни древних племен и духовое наследие предков. Красочное представление произвело незабываемое впечатление и усилило эмоциональное восприятие праздника.

Не остались без внимания организаторов праздника и маломобильные граждане. Во время концерта сотрудники полиции и представители акимата заметили группу людей в инвалидных колясках. По инициативе начальника департамента полиции Сагиндика Аяганова и заместителя акима области Тлегена Аканулы было принято решение оперативно построить пандус из деревянных досок и открыть ограждение. В результате более десяти человек с сопровождающими были проведены прямо к сцене и размещены в первых рядах, чтобы без помех насладиться происходящим. Этот жест вызвал волну положительных отзывов в соцсетях, а кадры, где полицейские помогают поднять коляски по пандусу, быстро стали вирусными. На следующий день после гала-концерта Димаш Кудайберген встретился с 87-летней поклонницей. Шархат Толемисова, мастерица из Мангистау, вручила любимому исполнителю особый подарок – шашақ.

– Как мать, которая желает всем благополучия, я мечтала подарить особый шашақ для достойного сына нашей страны, который познакомил весь мир с казахами и нашей культурой, – сказала Шархат-апа.

Димаш Кудайберген тепло поблагодарил ее за внимание, подарив ее 10-летнему правнуку серебряный перстень и кулон.

Укрепляя культурные связи

В рамках праздничных мероприятий министр культуры РК Аида Балаева провела ряд двусторонних встреч с представителями международных культурных организаций и ведомств тюркских стран.

В беседе с генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Султаном Раевым особый акцент был сделан на символичности выбора Актау культурной столицей тюркского мира. Султан Раев поздравил министра с этим важным событием, подчеркнув его значимость не только для Казахстана, но и для всех тюркских стран. Стороны отметили важность углубления диалога между государствами тюркского мира в сфере культуры и духовного наследия.

С президентом Тюркской академии Шахином Маджид-оглы Мустафаевым обсуждались вопросы научного и историко-культурного взаимодействия. В частности, говорили об организации археологического и этнографического симпозиума на территории древнего городища Сарайшық, имеющего особое значение для тюркской цивилизации.

На встрече с правительственным комиссаром Венгрии Петером Хоппалом стороны обсудили развитие культурного и гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Венгрией. В частности, рассматривались вопросы взаимного участия творческих коллективов в фестивалях, концертах, выставках и образовательных программах. В числе других важных вопросов было установление сотрудничества между музеями двух стран для обмена экспозициями и реализации совместных научных проектов.

Аида Балаева и министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев подтвердили стремление к активизации двустороннего культурного и информационного сотрудничества. Предметно обсуждались планы участия кыргызстанских артистов и деятелей культуры в международных фестивалях, театральных постановках и других мероприятиях.

Все встречи прошли в духе доверия и взаимопонимания и стали подтверждением общего стремления к укреплению культурных связей, развития международного партнерства и совместного продвижения богатого наследия тюркского мира.

Фестиваль объединил не только казахстанцев, но и десятки иностранных делегаций. Представитель Азербайджана Назар Алиев, медник в седьмом поколении, приехал в Актау первый раз, но успел отметить гостеприимство и крепкие культурные схожести между странами-участницами. Гончар из Узбекистана Рустам Музафаров рассказал, что уже в аэропорту ощутил тепло братского народа. А художник-костюмер из Кыргызстана Доолот Рысбаев признался, что вдохновлен масштабами и духом фестиваля. Он отметил, что обязательно приедет в Мангистау еще не раз.

Руководитель музея Балканского велаята из Туркменистана Азатгуль Ходжабердиева подчеркнула важность сохранения общего наследия. А заместитель генсека ТЮРКСОЙ Сайит Юсуф и вовсе отметил, что не считает себя здесь гостем – он чувствует себя в Актау как дома.

Делегации выразили благодарность за радушный прием и выразили готовность к новым совместным проектам.

Праздник длился три дня. Более 1 100 артистов, в том числе 125 гостей из-за рубежа, приняли участие в концертах, шествиях, выставках и мастер-классах. На протяжении всех дней на набережной царила праздничная атмосфера. Люди фотографировались, пробовали национальные блюда, покупали сувениры и общались. Местные жители и гости оставляли восторженные отзывы о высоком уровне организации мероприятий.

Актау показал себя как открытый, доброжелательный, организованный город, с глубоким уважением относящийся к своему наследию. Праздник завершился, но впереди нас ждет насыщенный год: выставки, фестивали, научные конференции, театральные премьеры… Всего запланировано более тридцати международных проектов, которые позволят Актау стать важным центром культурного сотрудничества разных стран.