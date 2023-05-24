Праздник продолжается

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Наталия Хомс

Гала-концертом ко Дню работников культуры и искусства порадовал жителей и гостей столицы Казахконцерт
им. Розы Баглановой.

фото пресс-службы Казахконцерта

Праздничная атмосфера царила даже в фойе, где для зрителей была организована специальная фотозона. В ходе мероприятия вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев вручил виновникам торжества, внесшим вклад в развитие отечественной культуры, ведомственные награды – нагрудные знаки «Мәдениет саласының үздігі», почетные грамоты и благодарственные письма.

Вечер продолжил гала-концерт с участием солистов Казахконцерта им. Розы Баглановой и приглашенных артистов из разных регионов страны.

Открыла программу лирическая композиция «Бастау» в исполнении ансамбля домбристов и дуэта T&Y. Неизгладимое впечатление на ценителей искусства произвели артисты театра «Астана Мюзикл», Казахского государственного фольклорного ансамбля «Астана сазы», этнофольклорного ансамбля Тuran, танцевального коллектива «Гүлдер», группы Saz&soul, вокально-инструментального ансамбля «Фараб».

Патриотические мелодии «Атамекен», «Дархан дала», «Көкше сұлулары», «Жер-ана» напомнили слушателям о бескрайних степных просторах. Собственную интерпретацию легендарного хита «Синяя вечность» представили лауреаты молодежной премии «Дарын» Алибек Альмадиев и Айбын Жумабеков. Заслуженная артистка Казахстана Айжан Нурмагамбетова и Алтыншаш Мукатаева исполнили песню «Бақыт деген».

Зажигательная песня «Су тасушы» в интерпретации Дидара Абдухалыка тоже пришлась по душе многим зрителям. Финальным аккордом концерта стал номер «Сәлем, Елорда!», объединивший всех артистов.

Директор Казахконцерта Актоты Раим­кулова рассказала, что в преддверии праздника были организованы мастер-классы, куда со всей республики приехали руководители и сотрудники управлений культуры, концертных организаций, филармоний, музеев и библиотек.

– Наши коллеги из областных центров вместе со столичными артистами в течение нескольких дней провели замечательные мастер-классы, обменялись прак­тическим опытом, – отметила Актоты Раимкулова. – На прошедшем заседании «круглого стола» рассматривались различные предложения, касающиеся решения проблемных вопросов. Совместное обсуждение всегда приносит хорошие результаты. Очевидно, что современные и передовые идеи должны распространяться по всей республике.

#культура #Астана #концерт #искусство #РК #Казахконцерт

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