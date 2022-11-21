Праздник с бобами

Сюжет сказки Андерсена «Принцесса на горошине» знаком каждому с детства. Режиссер-постановщик Евгения Пермякова решила его дополнить. Она поселила героев в королевство, где очень любят праздники, поэтому устраивают их почти каждый день. Сцена, то есть импровизированный дворец, завалена подарками в яркой упаковке. Придворные танцуют менуэты и полонезы. А королева-мать Эльза в бальном платье то и дело спрашивает придворного советника: «Когда будет День больших пирожных?» Тот отвечает, что он уже прошел, чем огорчает венценосную любительницу пиров, танцев и веселья.

– У сказки Андерсена сюжет короткий, поэтому мы решили его разнооб­разить, – рассказывает Евгения Пермякова. – Мы ввели отрицательный персонаж – это придворный советник. Он придумал коварный план: выдать за принца одну из своих племянниц. После свадьбы заговорщик собирается свергнуть короля и захватить власть. У нас получился веселый мюзикл для всей семьи. Он будет интересен и детям, и их родителям, потому что все мы выросли на этой доброй сказке.

Конечно же, планы хитрого советника рушатся. А все из-за одной горошины, которую в постель лжепринцесс подкладывает королева-мать. Заговор вскрывается, когда девушки просыпаются бодрыми и отдохнувшими. А потом во дворец приходит настоящая принцесса, которую тоже проверяют на подлинность с помощью маленького зеленого зернышка гороха. А кульминацией мюзикла становится свадьба.

Ощущение праздника сопровождает зрителей на протяжении всего спектакля. Этого эффекта удалось достичь благодаря музыке оркестра, танцам, ярким костюмам и юмору, причем шутки сказочных героев – на злобу дня.

Над мюзиклом работали карагандинский балетмейстер Станислав Миначов, композитор из Минска Николай Макаревич, художник по костюмам из Сочи Анна Сорокина. Роли короля и королевы в спектак­ле сыграют Александр Бойко, Виктор Игушкин, Дарья Пивень и Анна Беспалова. Образ принца Артура на сцене воплотят Андрей Панкин и Роман Панченко. В образе принцессы Элизабет предстанут Анна Фомина и Мария Барикова. Все они – артисты Карагандинского академического театра музыкальной комедии.

Премьера мюзикла назначена на 17 декабря. «Принцесса на горошине» станет частью новогоднего представления, которое театр музкомедии каждый год дарит своим юным зрителям.