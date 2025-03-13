Предпринимателям СКО снизили тарифы на водоснабжение

В рамках анализа прокуратурой области были выявлены грубейшие нарушения законодательства о естественных монополиях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, субъектами естественных монополий Айыртауского, Кызылжарского, М.Жумабаева, Мамлютского, Тайыншинского районов вопреки требованиям Правил формирования тарифов с 2019 года с предпринимателей необоснованно взималась плата за потребленное водоснабжение как с бюджетных организаций, тогда как последние относились ко второй группе потребителей (юридические лица).

Виновные лица привлечены к ответственности, тарифы на водоснабжение приведены в соответствие путем введения отдельной группы для субъектов предпринимательства.

Например, в Кызылжарском районе в результате принятых мер снижен тариф на воду для бизнеса с 1017,63 до 343,41 тенге или на 66%.

Аналогично снижены тарифы в Мамлютском (на 787,72 тенге, или на 59,7%), М.Жумабаева (на 30 тенге, или 2,7%), Тайыншинском (на 2,48 тенге, или 0,3%) районах.

Всего с начала года защищены права свыше 5 тыс потребителей (в том числе 357 предпринимателей).

Надзорный орган напоминает всем субъектам бизнеса, что в случае нарушения прав Вы можете напрямую связаться с сотрудником прокуратуры через мобильную группу по защите прав предпринимателей (контактный телефон +7-771-362-08-99).