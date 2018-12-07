​Предприятия нуждаются в поддержке

– Расходы на цифровизацию в Казахстане выглядят ограниченными, но при этом темпы развития информационно-коммуникативных технологий в стране соответствуют текущему уровню экономического развития, – таково мнение заместителя директора Центра прикладных экономических исследований Олжаса Тулеуо-­ва. – Лидерами цифровизации реального сектора Казахстана являются отрасли экономики с высокой производительностью труда.

По мнению эксперта, степень распространенности ИКТ среди населения в основном определяется числом мобильных смартфонов и разветвленностью системы сотовой связи.

– Казахстанцы используют Интернет преимущественно для развлечения и досуга и в меньшей степени – для участия в гражданско-правовых процессах и коммерческой деятельности, – считает Олжас Тулеуов.

Отдельно участники заседания «круглого стола» обсудили вопросы подготовки кадров для отечественной IT-индустрии.

– Новый IT-университет, открытие которого анонсировал Глава государства, будет готовить специалистов по «большим данным» и искусственному интеллекту, – подчеркнула директор департамента цифровизации Министерства информации и коммуникаций РК Назгуль Бажаева. – Новый университет начнет работу с 1 сентября следующего года, и потребность в нем имеется, поскольку отечественные вузы не готовят специалистов по данной специфике.

В рамках одной из сессий спикеры обменялись мнениями о ходе внедрения цифровых решений на отечественных предприятиях и инструментах поддержки Индуст­рии 4.0, предусмотренных Правительством страны.

– Госсектор, безусловно, выступает драйвером данного процесса в Казахстане, но этого недостаточно. Необходимо скоординировать действия государства, промышленных компаний и разработчиков программных и аппаратных продуктов, – отметил руководитель Программы мировых экономических исследований, эксперт ИМЭП Сергей Домнин.

Как считает спикер, возможно, для этого потребуется создание национальных платформ вроде немецкой Industrie 4.0.

– Мы видим, что в некоторых сферах национальные платформы уже появляются. Например, с начала уходящего года начала работать Электронная биржа труда. Это первая цифровая площадка в стране и самый большой банк вакансий и соискателей. К ней подключены все 200 государственных и 48 частных агентств занятости, а также ряд СМИ и онлайн-площадок, – пояснил эксперт.

Исполнительный директор Сою­за обрабатывающей промышленности РК Адилбек Бектибаев в свою очередь выразил уверенность в том, что государственная поддерж­ка предприятий, готовых выйти с экспортом своей продукции на внешний рынок, будет стимулировать развитие высокотехнологичных производств с использованием инструментов цифровизации.

– Выход на экспортный рынок сам по себе станет огромным стимулом для дальнейшего развития предприятий и роста их производства. А главное заставит банки – основные держатели кредитных ресурсов – поверить в окупаемость инвестиций, – заявил Адилбек Бектибаев.

В ходе дискуссии вокруг итогов исполнения госпрограммы «Цифровой Казахстан» своими мнениями также поделились генеральный директор Microsoft Казахстан Тибор Колеяк, главный эксперт центра компетенций Индустрия 4.0 Казахстанского института развития индустрии (КИРИ) Бауржан Кален и другие.