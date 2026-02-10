Председатель маслихата Алматинской области: защита цифровых прав – требование времени

Конституционная реформа
133
Дана Аменова
специальный корреспондент

Предложения по регулированию цифровой среды, заложенные в проекте новой Конституции, имеют особое значение для жителей Алматинской области. Об этом на 11-м заседании Конституционной комиссии заявил председатель областного маслихата Куат Байгожаев, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

По его словам, Алматинская область является одним из самых густонаселенных регионов страны, где цифровые сервисы внедряются особенно активно. Именно здесь реализуется проект Alatau City, который должен стать одним из драйверов роста национальной экономики.

«Сегодня вопросы безопасности граждан выходят за рамки традиционных представлений и поднимаются на уровень цифровых технологий. Цифровые решения проникли во все сферы общества и стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Поэтому то, что в проекте новой Конституции предусмотрена защита прав граждан в цифровой сфере, является безусловным требованием времени», – отметил Куат Байгожаев.

Он подчеркнул, что включение в проект Конституции положений о безопасности переписки между гражданами, электронной коммуникации и защите персональных данных усиливает гарантии неприкосновенности частной жизни и повышает доверие к цифровым сервисам.

«Их закрепление на конституционном уровне может стать прочной основой для дальнейшего развития законодательства в сфере цифровой безопасности. Предлагаемые изменения находят отражение в конкретных жизненных ситуациях и способствуют тому, чтобы граждане чувствовали себя защищенно в повседневной жизни, а доверие общества к государственным институтам укреплялось», – заявил он.

В завершение выступления член Комиссии отметил, что проект Конституции достаточно проработан и готов к вынесению на всенародный референдум.

#маслихат #обсуждение #проект #цифровизация #Алматинская область #реформа #конституция

