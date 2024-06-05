Председатель Мажилиса назвал обоснованной критику в адрес правительства

Мажилис
94
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Глава палаты обратил внимание на то, что по некоторым вопросам с правительством до сих пор нет общего понимания

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов прокомментировал отчет правительства по исполнению республиканского бюджета за 2023 год, сообщает корресподент Kazpravda.kz

«Коллеги, мы рассмотрели отчет правительства по исполнению бюджета. Сегодня прозвучало много критики в адрес правительства. Считаю, она была обоснованной. Вы видели, что мнения фракций по утверждению отчета также разделились. К сожалению, при рассмотрении отчета ежегодно указываются одни и те же проблемы по исполнению бюджета. Одна из основных проблем – некачественное прогнозирование и планирование. Это выражается прежде всего, в том, что правительственные программы и национальные проекты не подкреплены бюджетом в полном объеме. Все это приводит к тому, что у нас постоянно меняются программы и ее цели. Об этом сегодня руководители фракций уже сказали. Мы понимаем, что при прогнозировании доходов вы старались покрыть растущую расходную часть. Но здесь, я считаю, при планировании надо искать дополнительные источники. Поверьте, они есть. В первую очередь, это пересмотр всех преференций и льгот, которые, как сегодня было отмечено, дадут дополнительные поступления порядка 3 трлн тенге», - сказал Кошанов.

Кроме того, по его словам, необходимо взять под контроль все финансовые потоки, и это касается бюджетных и не бюджетных фондов.

«Особо надо обратить внимание на дивидендную политику. Об этом тоже депутаты постоянно говорят. Все эти проблемы нам необходимо решить на законодательном уровне. Мы уже работаем с проектом нового Бюджетного кодекса, на подходе в Парламент новый Налоговый кодекс. Хочу обратить внимание, что по некоторым вопросам у нас с правительством пока общего понимания нет. Например, по дивидендам, не бюджетным фондам, и полного контроля Парламента над финансовыми потоками. Правительству необходимо обратить серьёзное внимание на предложения депутатов и учесть их при совместной работе над этими кодексами. Коллеги, в целом, надо помнить, что мы несем совместную ответственность за выполнение поручений главы государства, в том числе и в бюджетном процессе», - высказался глава Мажилиса.

Также на заседании председатель ВАП Алихан Смаилов представил депутатам заключение ВАП РК к отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

Он заявил, что ни один получатель бюджетных средств не останется вне поля зрения аудита.

 

 

 

#мажилис #Правительство #Кошанов #критика

Популярное

Все
Консолидация и развитие
Яркий мотопробег и выступления парашютистов создали праздничную атмосферу в Алматинской области
Дистанционная работа: быть или не быть?
За некачественные госуслуги наказан сельский аким
Экотренд становится модным
Государство заинтересовано в рождаемости детей
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Из инклюзивного класса – в МГУ? Жезказганская школа получила международную аккредитацию
Договоры на поставку продукции для железнодорожников заключили шымкентские текстильщики
Молочно-товарная ферма снизит дефицит
30 лет назад флаг Казахстана побывал в космосе вместе c космонавтом Талгатом Мусабаевым
Электроэнергия для предпринимателей области Жетысу стала дешевле
«Радужные» пельмени предлагают потребителям шымкентские предпринимательницы
Девять спектаклей из девяти стран покажут в Алматы
Более 3 000 человек одновременно исполнили государственный гимн
Пик паводка в Атырауской области пройден
Число желающих сдать ЕНТ среди выпускников колледжей неуклонно растет
Форум патриотов прошел в Туркестане
Специальная антология готовится к 30-летию АНК
Будущее за «зеленой» энергетикой
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
В Таразе взялись за освещение улиц
Когда наступает старость?
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Выпускники подарили родной школе современный кабинет
Рыбакина обыграла Рус и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Большая поисковая, научно-аналитическая работа проведена Госкомиссией по реабилитации жертв политических репрессий
Мисс Казахстана стала амбассадором театра
Ливневки нужно строить вместе с городом
Делиться музыкой с окружающими можно с помощью жестов и мимики
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами
Токаев принял основателя группы компаний Orbis Kazakhstan
Дети должны расти в атмосфере любви и заботы – президент
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
Ученые расшифровали язык кашалотов

Читайте также

Мажилис рассмотрел отчеты об исполнении республиканского бю…
Кому введут запрет на азартные игры и при чем тут «энергети…
В Казахстане и Китае создадут культурные центры двух стран
Председатель Сената Египта посетил Мажилис

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]