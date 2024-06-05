Председатель Мажилиса назвал обоснованной критику в адрес правительства

Глава палаты обратил внимание на то, что по некоторым вопросам с правительством до сих пор нет общего понимания

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов прокомментировал отчет правительства по исполнению республиканского бюджета за 2023 год, сообщает корресподент Kazpravda.kz

«Коллеги, мы рассмотрели отчет правительства по исполнению бюджета. Сегодня прозвучало много критики в адрес правительства. Считаю, она была обоснованной. Вы видели, что мнения фракций по утверждению отчета также разделились. К сожалению, при рассмотрении отчета ежегодно указываются одни и те же проблемы по исполнению бюджета. Одна из основных проблем – некачественное прогнозирование и планирование. Это выражается прежде всего, в том, что правительственные программы и национальные проекты не подкреплены бюджетом в полном объеме. Все это приводит к тому, что у нас постоянно меняются программы и ее цели. Об этом сегодня руководители фракций уже сказали. Мы понимаем, что при прогнозировании доходов вы старались покрыть растущую расходную часть. Но здесь, я считаю, при планировании надо искать дополнительные источники. Поверьте, они есть. В первую очередь, это пересмотр всех преференций и льгот, которые, как сегодня было отмечено, дадут дополнительные поступления порядка 3 трлн тенге», - сказал Кошанов.

Кроме того, по его словам, необходимо взять под контроль все финансовые потоки, и это касается бюджетных и не бюджетных фондов.

«Особо надо обратить внимание на дивидендную политику. Об этом тоже депутаты постоянно говорят. Все эти проблемы нам необходимо решить на законодательном уровне. Мы уже работаем с проектом нового Бюджетного кодекса, на подходе в Парламент новый Налоговый кодекс. Хочу обратить внимание, что по некоторым вопросам у нас с правительством пока общего понимания нет. Например, по дивидендам, не бюджетным фондам, и полного контроля Парламента над финансовыми потоками. Правительству необходимо обратить серьёзное внимание на предложения депутатов и учесть их при совместной работе над этими кодексами. Коллеги, в целом, надо помнить, что мы несем совместную ответственность за выполнение поручений главы государства, в том числе и в бюджетном процессе», - высказался глава Мажилиса.

Также на заседании председатель ВАП Алихан Смаилов представил депутатам заключение ВАП РК к отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

Он заявил, что ни один получатель бюджетных средств не останется вне поля зрения аудита.