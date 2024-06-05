Смаилов: Ни один получатель бюджетных средств не останется вне поля зрения аудита

Фото: пресс-служба ВАП

Председатель ВАП Алихан Смаилов представил депутатам заключение ВАП РК к отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год в ходе пленарного заседании Мажилиса Парламента РК, корреспондент Kazpravda.kz

Привлечение экспертного сообщества к аудиту, по его словам, должно снять вопросы к объективности итогов аудиторских мероприятий и повысить доверие к системе госаудита.

«Мы взяли курс на обеспечение большей гласности в работе ВАП. Результаты аудита стали детальней освещаться в информационном пространстве. Учитывая полученное палатой, при непосредственной поддержке депутатов, право проводить проверки местных бюджетов, ни один получатель бюджетных средств не останется вне поля зрения внешнего аудита», – заверил Смаилов.

По оценкам ВАП, 2023 год сопровождался серьезными изменениями в стратегическом планировании: количество нацпроектов было сокращено до трех для их полного финобеспечения. Поэтому недостижение запланированных показателей станет персональной ответственностью конкретного госоргана. Прикрыться недофинансированием не получится, заявил спикер.

Он отметил, что проблемы со своевременным исполнением сохранились. Так, по нацпроекту «Комфортная школа» финансирование на 2023 год было предоставлено в полном объеме, а освоено всего 38%. По словам Смаилова, это непозволительная роскошь в условиях жесткой экономии средств.

«Каждый бюджетный тенге изыскивался в условиях нехватки средств. Мне, находившемся на посту премьер-министра в тот период, как никому это известно. Спрос с нерадивых администраторов бюджетных программ будет жесткий и беспристрастный», – заявил он.

По словам Смаилова, почти половину из запланированных макроиндикаторов не представляется возможным оценить по причине позднего формирования статистики. Центральными госорганами не достигнуто 12% макроиндикаторов. Тогда как расходы бюджета исполнены почти на 100%.

Каким образом такое недостижение повлияло на развитие экономики и благосостояние населения, по словам главы ВАП, в отчете правительства не раскрывается. Он также считает, что оценка базовых социальных гарантий через призму улучшения качества жизни населения несправедливо забыта.

Спикер предложил внедрить единый нацстандарт качества жизни населения – для измерения и оценки влияния расходов госбюджета на благосостояние среднестатистического казахстанца.