Фото: instagram.com/abaerbock

Экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок избрана председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН. Немецкий политик была едиственным кандидатом на эту должность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Инаугурация должна пройти 9 сентября, незадолго до начала общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН.

Председатель Генассамблеи ООН избирается на один год из числа стран — членов ООН, за исключением постоянных членов Совета Безопасности ООН. Пост во многом является церемониальным. Своими приоритетами Бербок назвала гендерное равенство и защиту климата.