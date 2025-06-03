Председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН избрали женщину
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Анналена Бербок станет пятой женщиной, занявшей пост председателя Генассамблеи ООН.
Экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок избрана председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН. Немецкий политик была едиственным кандидатом на эту должность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews
Инаугурация должна пройти 9 сентября, незадолго до начала общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН.
Председатель Генассамблеи ООН избирается на один год из числа стран — членов ООН, за исключением постоянных членов Совета Безопасности ООН. Пост во многом является церемониальным. Своими приоритетами Бербок назвала гендерное равенство и защиту климата.