Представитель АНК: «Конституция – основа для социального, экономического и политического развития страны»

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Дмитрий Останькович, член республиканского Совета АНК, председатель Ассоциации белорусских культурных центров РК «Родны кут»

30 августа в нашей стране отмечается один из самых важных государственных праздников – День Конституции

Фото из личного архива Дмитрия Останьковича

29 лет назад в 1995 году на всеобщем референдуме был принят Основной закон страны, который отражает волю народа, его стремление к утверждению страны в качестве демократического, светского, правового и социального государства.

За эти годы изменения и дополнения в Конституцию Казахстана вносились шесть раз: в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах. По ним можно проследить непростой путь становления нашего государства.

Наиболее важные поправки в Конституцию были приняты на общенациональном референдуме 5 июня 2022 года. Их принятием мы выразили поддержку масштабных реформ главы государства в построении справедливого Казахстана.

Поправки предусматривали действенные меры по дальнейшей модернизации государственного управления, совершенствованию выборного законодательства, избирательной и партийной систем. Эти изменения и дополнения в Конституцию ознаменовали начало повсеместных преобразований во всех сферах государства и привели к новому формату взаимодействия между государством и обществом.

Благодаря конституционным поправкам и реформам в казахстанском обществе сформировалась новая гражданско-политическая культура.

По глубине и сути проводимых реформ Казахстан сегодня является новым государством по сравнению с тем, каким он был всего несколько лет назад.

Инициативы президента РК Касым-Жомарта Токаева, заложенные в конституционной реформе определяют главные внутренние и внешние вызовы для казахстанцев и дают ответы по их преодолению.

Наша Конституция обеспечиват нам свободу слова, собраний и вероисповедания, а также политическое многообразие и свободу личности. Конституция – это основа для социального, экономического и политического развития страны.

Поздравляю всех казахстанцев с Днем Конституции РК! Желаю Вам счастья, здоровья, мира, добра, успехов и благополучия, а также реализации всех намеченных планов! А нашей Родине – процветания!

#праздник #АНК #День Конституции

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