Представители бразильской компании Embraer прибыли в Казахстан

«Из Бразилии в Актау прибыли назначенные представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer, в соответствии с приложением 13 к Чикагской Конвенции. Комиссией по расследованию намечены дальнейшие работы на месте авиационного происшествия», - говорится в сообщении.