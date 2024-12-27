Представители бразильской компании Embraer прибыли в Казахстан
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В Актау прибыли представители завода-изготовителя воздушного судна Embraer, рухнувшего в Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК
«Из Бразилии в Актау прибыли назначенные представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer, в соответствии с приложением 13 к Чикагской Конвенции. Комиссией по расследованию намечены дальнейшие работы на месте авиационного происшествия», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшие дни ожидается прибытие CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия).