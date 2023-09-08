Представлен новый логотип Android

Технологии, В мире
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Изменилось написание названия операционной системы, а робот стал трехмерным.

Фото: osp.ru

Компания Google в своем официальном блоге представила новый логотип операционной системы Android. В рамках ребрендинга в компании отказались от написания android в нижнем регистре на логотипе и добавили заглавную букву А, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Издательство "Открытые системы".

"Новая стилизация надписи Android более точно отражает логотип Google и создает баланс между ними. Мы надеемся, что эти небольшие, но важные обновления шрифта помогут лучше передать связь между устройствами Android и сервисами Google", — говорится в блоге.

Внешний вид робота, который является "заметным элементом логотипа, символизируя игривость и динамичность", также обновили, чтобы персонажа было легче использовать в реальности и цифровой среде.

"Сегодня мы придаем самому узнаваемому участнику нашего сообщества совершенно новый трехмерный вид. Обновленный и динамичный робот появляется там, где Android соединяется с людьми, сообществом и культурными моментами. Он может отражать индивидуальные увлечения, личность и контекст", - говорится в сообщении.

В Google уже обновляли логотип своей ОС в 2019 году, тогда изменились формат иконки и цветовая палитра логотипа, цвет надписи сменился с зеленого на черный. Как тогда пояснили, новшество было связано с тем, что зеленый цвет трудно читать, особенно людям с нарушениями зрения; прежний логотип сливался с другими цветами, поэтому пришлось найти новую более контрастную палитру, напомнило издание.

#логотип #Android #операционная система

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