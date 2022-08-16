Представлены претенденты на Госпремию в области литературы и искусства имени Абая

Комиссия по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2022 года предлагает список произведений, прошедших предварительный отбор и допущенных на следующий этап конкурса на соискание данной премии, передает Kazpravda.kz.
1) Ажибекулы Казахбай – цикл произведений «Аль-фараби Абу Наср», «Алашорда»;
2) Жайлыбай Галым – «Ай Таңбалы Арғымак» стихи и поэмы;
3) Миржыкбай Кенжегали Турсынбекулы – концерт «Жүрегім нені сезесің?»;
4) Саукетаев Туруспек – роман «Желқайық»;
5) Сегизбай Кадирбек – роман «Тағдыр толқыны»;
6) Смагулов Сембигали Абзалбекович – скульптурная композиция «Үш арыс»;
7) Турысбек Секен Каримович – сборник песен, клавиров, стихов «Тәтті мұң»;
8) Жакыпбай Нурканат – мюзикл «Жібек»;
9) коллектив авторов: Матыжанов Кенжехан Слямжанович, Каскабасов Сеит Аскарович, Журтбай Турсын Кудакельдиевич, Мадибаева Канипаш Кайсановна, Шапай Турсынжан Муканович – полное академическое собрание сочинений Абая;
10) коллектив авторов: Тургараев Бекет, Сергебаев Ескен Аманжолович, Бурганов Александр Николаевич, Букебай Саматбек Таженович – историко-этнографический парк «Мәңгілік ел» – мавзолей-комплекс памятников.
Комиссия приглашает творческие и общественные организации, учреждения культуры, специалистов этой сферы к открытому обсуждению произведений.
Ваши отзывы просим направлять в комиссию до 25 августа текущего года по адресу: город Нур-Султан, Дом министерств, 15 подъезд, Министерство культуры и спорта Республики Казахстан. Телефон: 8(7172) 74 05 19.