Представлены претенденты на Госпремию в области литературы и искусства имени Абая

Комиссия по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2022 года предлагает список произведений, прошедших предварительный отбор и допущенных на следующий этап конкурса на соискание данной премии, передает Kazpravda.kz.

1) Ажибекулы Казахбай – цикл произведений «Аль-фараби Абу Наср», «Алашорда»;

2) Жайлыбай Галым – «Ай Таңбалы Арғымак» стихи и поэмы;

3) Миржыкбай Кенжегали Турсынбекулы – концерт «Жүрегім нені сезесің?»;

4) Саукетаев Туруспек – роман «Желқайық»;

5) Сегизбай Кадирбек – роман «Тағдыр толқыны»;

6) Смагулов Сембигали Абзалбекович – скульптурная композиция «Үш арыс»;

7) Турысбек Секен Каримович – сборник песен, клавиров, стихов «Тәтті мұң»;

8) Жакыпбай Нурканат – мюзикл «Жібек»;

9) коллектив авторов: Матыжанов Кенжехан Слямжанович, Каскабасов Сеит Аскарович, Журтбай Турсын Кудакельдиевич, Мадибаева Канипаш Кайсановна, Шапай Турсынжан Муканович – полное академическое собрание сочинений Абая;

10) коллектив авторов: Тургараев Бекет, Сергебаев Ескен Аманжолович, Бурганов Александр Николаевич, Букебай Саматбек Таженович – историко-этнографический парк «Мәңгілік ел» – мавзолей-комплекс памятников.

Комиссия приглашает творческие и общественные организации, учреждения культуры, специалистов этой сферы к открытому обсуждению произведений.

Ваши отзывы просим направлять в комиссию до 25 августа текущего года по адресу: город Нур-Султан, Дом министерств, 15 подъезд, Министерство культуры и спорта Республики Казахстан. Телефон: 8(7172) 74 05 19.