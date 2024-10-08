Предупреждающего пожары робота изобрели школьники в Семее

фото пресс-службы Управления образования области Абай

Алимжана Раимжана и Амирали Садуева оценило жюри Международного чемпионата Robotex Turkiye и присудило им третье место. Ребята разработали инновационное устройство, предназначенное для предот­вращения возгораний в зданиях, защиты жизни людей и их имущества.

– Робот оснащен современными системами безопасности. Он распознает первые признаки возгорания и автоматически тушит огонь, распыляя воду. Дополнительно установлены датчики, фиксирующие наличие вредных газов в воздухе, что позволяет своевременно отправлять предупреждения в опасных ситуациях, – делятся юные изобретатели.

При угрозе робот автоматически отправляет SMS-уведомление на указанный номер телефона и активирует систему пожаротушения. Особенность проекта заключается в минимизации человеческого фактора, возможности раннего выявления пожаров и оперативного реагирования.

Получив международное признание, Алимжан и Амирали не почивают на лаврах, а работают над повышением эффективности робота. Ребята решили снабдить его сис­темой искусственного интеллекта. Школьники уверены, что их изобретение в будущем позволит облегчить человеческий труд и снизить материальные потери в чрезвычайных ситуациях.