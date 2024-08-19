Предвещающего катаклизмы сельдяного короля нашли у берегов США

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Трехметровый сельдяной король всплыл у берегов штата Калифорния, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

У берегов американского штата Калифорния, недалеко от города Сан-Диего, всплыл сельдяной король — редкая глубоководная рыба, которая, как считается, предвещает катаклизмы. Об этом сообщил сайт Sfgate.com.

Серебристую рыбу длиной 3,6 метра заметили байдарочники, катавшиеся в море недалеко от города Сан-Диего. Когда ее нашли, она уже не дышала. Поскольку среди байдарочников были океанологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего, сельдяного короля решили вытащить на берег и сохранить для изучения. Чтобы извлечь его из воды и погрузить в автомобиль, потребовались совместные усилия нескольких человек.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб мирового океана. У него длинное змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть сообщения об особях длиной до 15 метров, однако их достоверность не подтверждена. Большую часть жизни они проводят на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимаются к поверхности.

Плавают такие рыбы обычно головой кверху, располагая корпус в положении, близком к вертикальному. Считается, что именно сельдяные короли были причиной появления легенд о морских змеях. Размер и характерный вид действительно придают им сходство с этими мифическими существами.

Перед разрушительным землетрясением, произошедшим в Японии в 2011 году, на японские пляжи вынесло около двух десятков сельдяных королей. Этих рыб видели и перед мощным землетрясением в Чили в 2010 году. В результате сельдяные короли заработали репутацию предвестников катаклизмов. Связь между землетрясениями и появлением сельдяных королей у поверхности не подтверждена учеными.