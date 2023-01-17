Предвзятость судей – наследие прошлого
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Марат Когамов, доктор юридических наук, профессор КазГЮУ им. М. Нарикбаева
По поручению Главы государства, обнародованному в Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года, Министерством юстиции на консолидированной основе проводится работа по ревизии норм УК и УПК. Но многолетний практический, научный и общественный опыт включенного наблюдения в сферах правотворчества, правоприменения, правопорядка привел меня к выводу о том, что настала пора принципиального пересмотра взаимосвязанных между собою уголовного и уголовно-процессуального законов страны.