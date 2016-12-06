Премьер Франции намерен участвовать в выборах президента

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Французский премьер Манюэль Вальс выдвигает свою кандидатуру для участия в выборах президента страны, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на interfax.kz
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"Здесь, в Эври, моем родном городе, городе моей семьи, моих детей, в городе моего сердца, где говорят всегда напрямую, я выдвигаю кандидатуру на пост президента республики", – сказал он, выступая перед жителями города.
"Почему я решил выдвинуть свою кандидатуру? Потому что Франция должна оценить свой вес в изменившемся мире – террористическая угроза, давление со стороны ультраправых. Я хотел бы видеть Францию независимой, непреклонной в том, что касается ее ценностей", – добавил Вальс.
"Для меня пришло время идти дальше. Я оставлю полномочия завтра (во вторник), поскольку я хотел бы предложить французам свой путь", – отметил французский премьер.