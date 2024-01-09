Премьер-министр поручил расширить охват иммунизации против кори

Здравоохранение, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Казахстане рассмотрели на заседании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер подчеркнул, что по итогам мониторинга в прошлом году не зафиксировано больных самыми опасными инфекциями. При этом отмечается снижение по многим распространенным вирусным инфекциям.

«Вместе с тем с прошлого года в Казахстане наблюдается рост заболеваемости корью. Эта вспышка является самой крупной в стране за последние 10 лет. Порядка 80% больных – дети до 14 лет. И большинство из них не получили необходимую прививку», — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что непривитые заболевшие имеют высокий риск тяжелых осложнений. Однако немалое число родителей умышленно отказываются прививать своих детей, что может приводить к серьезным последствиям.

«Единственный путь стабилизации ситуации с корью – это прививка. Для проведения дополнительной массовой иммунизации против кори закуплено 1,5 млн доз вакцин. На эти цели Правительство в сентябре прошлого года выделило из резерва свыше 3 млрд тенге. Однако, как видим, охват иммунизацией против кори в некоторых регионах остается низким», — указал премьер.

В этой связи Алихан Смаилов поручил расширить охват иммунизации против кори, а также активизировать вакцинацию другими профилактическими прививками.

«Очень важно создать условия для вакцинации граждан в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах», — подчеркнул он.

Глава правительства также обозначил необходимость обеспечить соответствующий режим хранения и транспортировки вакцин, особенно в сельской местности, повысив при этом ответственность медработников.

«Надо обязательно вести мониторинг за распространением в прессе и соцсетях заведомо ложной информации о вакцинации и оперативно реагировать на такие заявления. Медработники участкового звена должны разъяснять родителям о важности и безопасности профилактических прививок для детей», — заключил премьер-министр.

 

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