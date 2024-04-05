Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране

Премьер-Министр, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий Олжас Бектенов постоянно информирует главу государства о паводковой ситуации в стране и принимаемых мерах, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

По поручению президента сегодня Олжас Бектенов посетил Актюбинскую и Восточно-Казахстанскую области, а также провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков с участием руководителей региональных штабов.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, по поручению премьер-министра вице-премьер, заместитель руководителя республиканского штаба Канат Бозумбаев направляется в Атыраускую область, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов - в Костанайскую область. Задача - координация работы на местах по стабилизации паводковой ситуации.