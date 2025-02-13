Премьер – о подготовке к паводкам: «По ряду проблем решения до сих пор не приняты»

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область провел республиканское совещание по вопросам подготовки к паводковому периоду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

О принимаемых мерах доложили министры экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков и акимы ряда областей.

Согласно предварительному гидрологическому прогнозу РГП «Казгидромет», погода в феврале ожидается теплой, с осадками и перепадами температуры, из-за чего возможна ледяная корка. В марте прогнозируется потепление и обильные осадки, что увеличивает риск паводков. По данным Министерства экологии и водных ресурсов, показатели влагозапасов в пределах и больше нормы наблюдаются в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, Ұлытау, Абай, Жетісу, в западных частях Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областей и в горно-предгорных районах Алматинской, Туркестанской, Жамбылской областей. Вместе с тем глубина промерзания почвы в ряде регионов меньше, чем в прошлом году.

По данным министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, на сегодня в паводкоопасной зоне находятся 1 223 населенных пункта. Как он отметил, не во всех регионах превентивные мероприятия завершены в полном объеме. Это было выявлено в ходе совместных проверок аппарата правительства и МЧС. Контроль осуществляется Комитетом предупреждения ЧС, который будет принимать соответствующие меры, вплоть до административной ответственности акимов.

Премьер-министр поднял вопросы прохождения паводкового периода в Кызылординской области с учетом угроз, связанных с повышенными сбросами воды из Шардаринского водохранилища и частичного ледостава на реке Сырдарья. Внимание было также акцентировано на Атырауской и Костанайской областях, где имеются риски. По данным вопросам заслушаны акимы регионов.

«О полной готовности к паводковому периоду говорить еще рано. Есть ряд проблем, решения по которым до сих пор не приняты. Особенно это касается регионов с повышенными рисками подтопления. Сейчас, в первую очередь, следует проверить степень готовности населенных пунктов к паводкам. Поручаю создать региональные комиссии, в рамках которых нужно посетить каждый населенный пункт, изучить существующие риски и принять необходимые меры. Все акимы несут персональную ответственность, поэтому должны активизировать работу и принять исчерпывающие меры по реализации намеченных противопаводковых мероприятий», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам совещания премьер-министр поручил:

Акиматам регионов — до 1 марта подготовить все ресурсы для предупреждения и ликвидации паводков. Заблаговременно обеспечить вывоз снега из населенных пунктов, подготовить водоотводные каналы и арыки, провести расчистку ливневых канализаций. Все паводкоопасные населенные пункты должны быть обвалованы и защищены дамбами. Поручено подготовить запасы продуктов питания, ГСМ, лекарств и других средств жизнеобеспечения, заблаговременно провести взрывные работы на реках там, где это требуется.

Министерству водных ресурсов и ирригации — с учетом прогнозных данных определить объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за ними. При необходимости заблаговременно принять меры по безопасному сбросу воды. Совместно с приграничными государствами организовать постоянный взаимообмен сведениями о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных водоемах.

Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с МЧС и другими госорганами — использовать потенциал информационной системы Tasqyn для определения и прогнозирования действий по проведению противопаводковых работ в возможных зонах подтоплений.

Министерству по чрезвычайным ситуациям — обеспечить оперативную готовность сил и средств гражданской защиты к реагированию. Отработать алгоритмы привлечения спасательных группировок, в том числе переброски воздушными судами, совместно с МВД — вопросы своевременной эвакуации граждан в случае угрозы подтопления. Также нужно проверить готовность эвакопунктов и техники, предназначенных для эвакуации людей.

Государственным органам необходимо проанализировать действующее законодательство и при необходимости внести соответствующие поправки. Кроме того, поручено создать республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков по аналогии с прошлым годом.

Премьер-министр поручил акимам и ведомствам завершить подготовку к паводковому сезону к началу марта.