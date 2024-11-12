Премьер отметил слабую работу четырех акиматов по установке датчиков угарного газа

Правительство
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Охват проделанной ими работы в этом напраавлении составляет от 2 до 14%

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели вопрос пожарной безопасности в отопительный период, сообщает Kazpravda.kz

Глава кабмина обратил внимание на необходимость качественной реализации профилактических мероприятий и контроля за соблюдением требований безопасности. МЧС поручено провести работу по усилению полномочий газотехнической инспекции, акиматам совместно с министерством – организовать месячник пожарной безопасности. Особое внимание важно уделить семьям из социально уязвимых слоев населения.

«В первую очередь, следует взять на учет дома социально уязвимых слоев населения. Они должны быть в зоне особого контроля. Во всех таких домах должны быть бесплатно установлены датчики угарного газа. Здесь хочу отметить, что недостаточная работа по установке датчиков проводится акиматами Жетысуской, Акмолинской, Актюбинской областей и города Алматы. Охват составляет от 2 до 14%. Данным акиматам следует активизировать работу в этом направлении», – указал Олжас Бектенов.

Также он поручил акиматам усилить контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования, отметив необходимость решения вопроса по изъятию и утилизации бытовых баллонов, непригодных для дальнейшего использования.

«В настоящее время контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования бытовых и коммунальных потребителей возложен на акиматы. Однако соответствующая работа не организована на должном уровне. Надо провести разъяснительную работу среди владельцев газонаполнительных пунктов о необходимости контроля за качеством баллонов, проверки их срока службы», — акцентировал внимание Бектенов.

Премьер-министр также поручил министерству промышленности совместно с заинтересованными государственными органами принять меры по организации производства баллонов.

#Бектенов #акиматы #датчики

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