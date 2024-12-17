Премьер поручил запустить платформу Tabigat в 2025 году

Общество , Экология
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В правительстве рассмотрены вопросы сохранения редких и находящихся на грани исчезновения животных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В настоящее время в Красной книге зарегистрировано свыше 220 видов животных. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что благодаря проделанной работе отраслевых объединений и научных организаций в период с 2005 по 2023 годы выросла численность тугайного оленя с 350 до 1 147 особей, кулана с 1 112 до 4 493, архара с 8 835 до 20 316, джейрана с 12,5 тыс. до 15,4 тыс., а также снежного барса, сайги и дрофы-красотки.

Для эффективной работы по сохранению редких и исчезающих представителей фауны премьер-министр Олжас Бектенов поручил разработать комплексный подход, предусматривающий мониторинг, охрану и оценку угроз экосистемам и видам животных.

«Ключевым фактором эффективного выполнения задач по защите животного и растительного мира является внедрение на всех этапах новых технологий и информационных систем. К примеру, интерактивная карта природных ресурсов «Tabigat» включает в себя необходимую информацию о текущем состоянии окружающей среды, лесных и водных ресурсов, животном мире и рыбном хозяйстве. Данная система в открытом доступе позволит всем гражданам моментально фиксировать экологические и другие природные нарушения и сообщать в соответствующие органы власти для реагирования», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель правительства поручил обеспечить ввод данной платформы в промышленную эксплуатацию с начала 2025 года. На сегодня сервис функционирует в пилотном режиме.

В ходе заседания правительства премьер-министру Олжасу Бектенову было доложено о разработке Министерством экологии и природных ресурсов Концепции сохранения биоразнообразия. Документ должен стать ключевым в работе по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. Олжас Бектенов поручил руководству министерства и другим заинтересованным госорганам совместно с научным сообществом детально проработать все предусмотренные Концепцией мероприятия и внести документ на рассмотрение правительства в августе 2025 года.

Руководитель правительства также отметил, что на сегодня не во всех регионах решены вопросы охраны животного мира в резервных фондах охотничьих угодий. Незащищенными в настоящее время остаются 15 млн га в 9 областях Казахстана. Олжас Бектенов поручил руководителям акиматам регионов завершить работу по созданию специализированных организаций в срок до конца января 2025 года.

#Бектенов #Красная книга #редкие животные

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