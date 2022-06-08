Премьер провел ряд встреч с руководителями зарубежных компаний

В преддверии 34-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречи с руководителями компаний General Electric и Citigroup, а также Азиатского банка развития, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

На встрече с президентом компании General Electric в России и СНГ Бела Ференци были рассмотрены перспективные направления стратегического партнерства между Правительством РК и GE в энергетическом секторе, здравоохранении и авиации, а также проекты модернизации действующих и строительства в Казахстане новых генерирующих мощностей.

«Казахстан заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с такими стратегическими инвесторами, как General Electric. Мы настроены сохранять налаженные традиции партнерства и развивать новые точки взаимодействия», — сказал Алихан Смаилов.

В беседе с вице-президентом Азиатского банка развития Ашоком Лаваса был отмечен стратегический характер двустороннего взаимодействия.

«Банк оказывает поддержку экономике Казахстана порядка 28 лет и наше партнерство продолжает развиваться. За эти годы мы сумели выстроить взаимовыгодное сотрудничество в рамках многих проектов. Мы высоко ценим вклад, который вносит АБР в развитие Казахстана», — подчеркнул глава Правительства.

Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов в газовой отрасли, логистике, энергетике и здравоохранении, а также новые направления сотрудничества на ближайшие годы.

В ходе переговоров с исполнительным директором Citigroup Дэвидом Ливингстоном рассмотрены вопросы декарбонизации и развития зеленой экономики.

«За прошедшие 30 лет «Ситибанк Казахстан» зарекомендовал себя одним из самых надежных корпоративных банков страны, стал опорой для большинства международных корпораций, осуществляющих деятельность в Казахстане. Учитывая это, мы готовы рассматривать перспективы реализации новых взаимовыгодных проектов», — отметил Алихан Смаилов.