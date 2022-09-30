Премьер провел заседание Комиссии по демонополизации экономики

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены вопросы деятельности АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» и ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров отметил, что в настоящее время ведется расследование в отношении АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен.

Также, по его словам, ведомство продолжает расследование в отношении ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» по вопросу установления монопольно высоких цен на сжиженный нефтяной газ и услуги перевалки-хранения.

Премьер-министр поручил продолжить работу по данным направлениям, подготовить по итогам соответствующие предложения и вынести их на рассмотрение комиссии.