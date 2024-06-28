Премьер проверил ход строительства новой ТЭЦ в Кызылординской области

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с ходом строительства новой ТЭЦ в Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Премьеру доложили о темпах работ по строительству новой ТЭЦ, тепловая мощность которой составит 277 Гкал/час. В настоящее время завершены земляные подготовительные работы, закладывается основание под установку оборудования – на площадке задействовано порядка 600 человек и 60 единиц техники. Строительные работы ведутся согласно плану. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2025 году. Инвестором на данный момент в реализацию проекта вложено более 70 млрд тенге инвестиций.

Олжас Бектенов отметил, что в связи с активным развитием экономики страны и запуском промышленных предприятий необходимы дополнительные энергомощности.

«Строительство новой ТЭЦ находится на особом контроле главы государства. Запуск положительно отразится на стабилизации нагрузок электроэнергии в южных регионах и в целом на укреплении энергетической безопасности страны», — подчеркнул он.

Акимату Кызылординской области дано поручение по своевременному завершению строительства подводящего газопровода и ТЭЦ, а также обеспечению готовности всех объектов к отопительному сезону.

Также на примере инвестиционного проекта по производству листового стекла, на базе которого будет создан стекольный кластер, проверено исполнение поручения главы государства по увеличению доли обрабатывающей промышленности.

Олжас Бектенов подчеркнул необходимость оказания поддержки инвесторам, готовым вкладывать средства в важные для экономики Казахстана проекты.

В рамках рабочей поездки внимание было уделено вопросу развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В частности, строительству автомобильной дороги «Кызылорда - Жезказган», «Кызылорда - Учкудук» и реконструкции автомагистрали «Кызылорда - Актобе». Министерству транспорта даны поручения по оформлению соответствующих документов на проведение необходимых работ и своевременному завершению проектов.