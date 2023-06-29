Премьер рассказал о состоянии экономики Казахстана

Правительство, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Выступая на республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии «AMANAT» в Астане, премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о ходе развития экономики Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото пресс-службы Правительства РК

Глава Правительства отметил, что на сегодня экономика республики адаптировалась к неблагоприятным внешнеэкономическим условиям и вышла на путь устойчивого развития. В частности, по итогам прошлого года ее рост составил 3,3%. При этом количество работающих субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 27%, численность занятых в этом секторе человек выросла на 18% до 4,1 млн, а доля МСБ в экономике в целом изменилась с 33% до 36,5%.

«Принимаемые в этом году меры также позволили обеспечить стабильное развитие экономики. За 5 месяцев реальный рост валового внутреннего продукта составил 4,5%. Положительная динамика формируется по всем основным направлениям», — сказал Алихан Смаилов.

Так, фактический рост в строительстве составляет 12%, в торговле – 10%, в отрасли связи – 9%, в транспортной сфере – 7%, в обрабатывающей промышленности – 3,3%.

«Экономический рост напрямую связан с инвестициями. Реальный объем инвестиций в основной капитал за 5 месяцев увеличился на 17,2%. В этом году мы ожидаем рост экономики на уровне 4,5-5%, а в среднесрочной перспективе – не менее 6%», — подчеркнул премьер.

При этом Алихан Смаилов обозначил, что одной из основных задач Правительства и местных исполнительных органов является стабилизация цен на продукты. Для этого сегодня реализуется комплекс мер по контролю и снижению инфляции, предусматривающий заключение форвардных контрактов с сельхозпроизводителями, активную работу стабилизационных продовольственных фондов, строительство овощехранилищ, антимонопольное и внешнеторговое регулирование и т. д.

«В результате в мае годовая инфляция замедлилась с 21% до 15,9%. Вместе с тем перед нами стоит задача уменьшить ее в два раза до конца года», — сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что основой работы Правительства является реализация предвыборной платформы главы государства и программы партии «AMANAT».

«Эффективная реализация этих программных документов позволит повысить уровень жизни населения. У нас есть все необходимые ресурсы для достижения поставленных целей. Это также требует активного участия маслихатов», — отметил Алихан Смаилов.

 

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