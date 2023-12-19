Премьер указал на самые слабые регионы в борьбе со свалками

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ряд новых мер по борьбе со стихийными свалками и повышению эффективности управления отходами примут в Казахстане. Соответствующие вопросы обсудили на очередном заседании правительства РК, сообщает Kazpravda.kz.

Премьер-министр подчеркнул, что вопросы стихийных свалок и развития инфраструктуры управления отходами являются одними из самых острых.

«Мы в сентябре уже рассматривали их на заседании правительства. Был дан ряд поручений, в том числе в 2 раза сократить количество стихийных свалок. Область Улытау, Алматинская и Мангистауская области показали самые слабые результаты. Поручаю акимам данных регионов объявить строгие выговоры курирующим заместителям», — сказал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что в 75% районов и городов до сих пор не начата разработка программ управления коммунальными отходами.

«Сроки уже давно прошли. Например, не разработан ни один план в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и опять в Мангистауской области. Поэтому акимам этих регионов также следует объявить выговоры своим курирующим заместителям за неисполнение поручения», — указал глава правительства.

При этом он подчеркнул, что, если вся работа не будет завершена до 1 апреля, будут приняты соответствующие дисциплинарные меры.

По словам премьер-министра, требуется в целом перестроить работу по недопущению образования стихийных свалок и формированию культуры обращения с отходами.

«Международный опыт показывает, что развитые страны в первую очередь налаживают инфраструктуру по переработке отходов. Здесь требуется активно задействовать механизм расширенных обязательств производителей», — указал Алихан Смаилов.

Он добавил, что также следует выстроить четкую систему обращения и утилизации отходов.

«Надо усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам управления отходами. Также необходимо обеспечить своевременное и качественное исполнение принятого Плана мероприятий по экологическому образованию и воспитанию до 2029 года», — сказал глава правительства.

Алихан Смаилов поручил до 1 марта 2024 года принять все необходимые меры по разработке и утверждению программ управления коммунальными отходами с конкретными мероприятиями и механизмами реализации.

«Министерству экологии совместно с заинтересованными госорганами до конца января следующего года принять необходимые нормативные правовые акты по финансированию инфраструктурных проектов», — потребовал премьер.

Министерствам экологии и национальной экономики поручено ускорить процесс внесения поправок в Административный кодекс, направленных на ужесточение ответственности за несанкционированное размещение отходов.