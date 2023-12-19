Премьер указал на самые слабые регионы в борьбе со свалками

Правительство
110
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава Кабмина поручил акимам данных регионов объявить строгие выговоры курирующим заместителям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ряд новых мер по борьбе со стихийными свалками и повышению эффективности управления отходами примут в Казахстане. Соответствующие вопросы обсудили на очередном заседании правительства РК, сообщает Kazpravda.kz.

Премьер-министр подчеркнул, что вопросы стихийных свалок и развития инфраструктуры управления отходами являются одними из самых острых.

«Мы в сентябре уже рассматривали их на заседании правительства. Был дан ряд поручений, в том числе в 2 раза сократить количество стихийных свалок. Область Улытау, Алматинская и Мангистауская области показали самые слабые результаты. Поручаю акимам данных регионов объявить строгие выговоры курирующим заместителям», — сказал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что в 75% районов и городов до сих пор не начата разработка программ управления коммунальными отходами.

«Сроки уже давно прошли. Например, не разработан ни один план в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и опять в Мангистауской области. Поэтому акимам этих регионов также следует объявить выговоры своим курирующим заместителям за неисполнение поручения», — указал глава правительства.

При этом он подчеркнул, что, если вся работа не будет завершена до 1 апреля, будут приняты соответствующие дисциплинарные меры.

По словам премьер-министра, требуется в целом перестроить работу по недопущению образования стихийных свалок и формированию культуры обращения с отходами.

«Международный опыт показывает, что развитые страны в первую очередь налаживают инфраструктуру по переработке отходов. Здесь требуется активно задействовать механизм расширенных обязательств производителей», — указал Алихан Смаилов.

Он добавил, что также следует выстроить четкую систему обращения и утилизации отходов.

«Надо усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам управления отходами. Также необходимо обеспечить своевременное и качественное исполнение принятого Плана мероприятий по экологическому образованию и воспитанию до 2029 года», — сказал глава правительства.

Алихан Смаилов поручил до 1 марта 2024 года принять все необходимые меры по разработке и утверждению программ управления коммунальными отходами с конкретными мероприятиями и механизмами реализации.

«Министерству экологии совместно с заинтересованными госорганами до конца января следующего года принять необходимые нормативные правовые акты по финансированию инфраструктурных проектов», — потребовал премьер.

Министерствам экологии и национальной экономики поручено ускорить процесс внесения поправок в Административный кодекс, направленных на ужесточение ответственности за несанкционированное размещение отходов.

#регионы #Смаилов #проблема #премьер #борьба #мусор #свалка

Популярное

Все
Жители Алматы почувствовали землетрясение
Cколько кандасов вернулись в Казахстан в этом году
Студент погиб при обрушении в здании дворца фосфорников в Шымкенте
Итоги года: новые школы и общежития, увеличение образовательных грантов и стипендий
8-летний ребенок попал в огненную ловушку в своей квартире в Павлодаре
Какое оборудование, используемое для производства наркотиков, взяли под спецконтроль
Новые виды нарушений начал фиксировать "Сергек" в Алматы
Землетрясение произошло в Китае: число погибших превысило 100 человек
Хищение более 400 млн бюджетных тенге выявили в "Казахфильме"
Сунгат Есимханов назначен вице-министром энергетики
18-летний таксист пропал по дороге из Астаны в Караганду
Более 2 300 дорожных рабочих убирают снег в Астане
Подозреваемых в сбыте наркотиков помог задержать Telegram-бот в СКО
Более чем за миллиард: подстанцию по завышенной цене хотели купить чиновники в Кокшетау
Замглавы управления энергетики Шымкента погиб в ДТП
Проводится финальный этап отбора в Президентский молодежный кадровый резерв
Жаннат Дубирова стала вице-министром промышленности и строительства
Контрафактные сигареты на 2,7 млрд тенге изъяли в Семее
Реформы не ради реформ - казахстанский политолог об итогах 2023 года
У единой системы управления транспортными документами появится мобильная версия
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Шынгыз-хан и генеалогия
Токаев ставит очень смелый исторический эксперимент – российский политолог
Спецназ провел спецоперацию в ночном клубе в Алматы – видео
С таким тарифом до беды недалеко
Стартовали с победы
Лебедя вызволили из ледяного плена в Таразе – видео
В борьбе за автономию и исконные земли
Пять сельских школьников в Западно-Казахстанской области отравились леденцами
Высотку передумали возводить в Костанае из-за трагедии на стройке
Судью избили после футбольного матча в чемпионате Турции
Казахстанские гандболистки обыграли сборную Ирана на ЧМ
«Я наполнен тревожными токами века…»
Школьники Астаны снова будут учиться дистанционно
Искусственный интеллект в законодательном процессе
Победа и гимн а капелла
В Алматы по решению суда сносят жилой комплекс
«Волонтерство – это круто!» – так считают добровольцы из Курчатова
Веками храня единство народа
Новую архитектуру безопасности в Евразии обсудили эксперты
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности

Читайте также

Премьер высказался о частых задержках авиарейсов
Как планируют решать проблему с нехваткой авиатоплива в Каз…
Жаннат Дубирова стала вице-министром промышленности и строи…
Сунгат Есимханов назначен вице-министром энергетики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]