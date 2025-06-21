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20 июня на сцене театра «Астана Опера» с большим успехом прошла долгожданная премьера балета Петра Чайковского «Спящая красавица» в новой хореографической редакции художественного руководителя балетной труппы «Астана Опера» Народной артистки России Алтынай Асылмуратовой. Постановка вошла в афишу Международного музыкального фестиваля «Опералия» и была реализована при поддержке Министерства культуры и информации РК.

Симфонический оркестр театра тонко передал выдающуюся музыку П. Чайковского под управлением дирижера-постановщика Армана Уразгалиева.

Балетмейстер-постановщик Алтынай Асылмуратова, сохранив верность классической традиции, вдохновленной редакцией К. Сергеева и оригинальной постановкой М. Петипа, создала спектакль, в котором история обрела современное звучание. Классическая линия была выстроена с ювелирной точностью, но при этом наполнена живым дыханием.

Партию Авроры блестяще исполнила прима-балерина театра, Заслуженный деятель Казахстана Мадина Унербаева. В дуэте с премьером театра Заслуженным деятелем Казахстана Бактияром Адамжаном, безукоризненно воплотившим образ принца Дезире, они создали настоящую сказку, где добро, как и положено, победило зло.

Роскошные костюмы обладательницы премии «Оскар» Франки Скуарчапино, выполненные в стилистике французского барокко, и живописные декорации по эскизам выдающегося сценографа современности Эцио Фриджерио, созданные Риккардо Массирони, воссоздали атмосферу ушедшей эпохи. Световая партитура Якопо Пантани придала сцене почти кинематографичную глубину, превратив каждый эпизод, как фрагмент из фильма.