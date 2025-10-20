Премьера фильма о подвиге Газиза Байтасова стартует в казахстанских кинотеатрах

Кино
369
Дана Аменова
специальный корреспондент

Картина основана на реальных событиях, произошедших в 2011 году в Таразе

Фото: кадр из фильма

Премьера фильма о подвиге Газиза Байтасова стартует в кинотеатрах Казахстана. С 23 октября во всех кинотеатрах страны стартует показ нового художественного фильма о подвиге полицейского Газиза Байтасова, погибшего при исполнении служебного долга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

По данным ведомства, картина основана на реальных событиях, произошедших в 2011 году в Таразе. Тогда полицейский Газиз Байтасов отдал свою жизнь во имя безопасности страны, преградив путь террористу. Посмертно ему было присвоено звание Халық Қаһарманы.

Газиз Абдибекович Байтасов родился в селе Туймекент Жамбылской области.Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году, проработав почти 20 лет. 12 ноября 2011 года Байтасов ценой собственной жизни защитил граждан от террориста, закрыв своим телом гранату. У героя-полицейского остались супруга и двое сыновей.

 Фильм был снят киностудией «Казахфильм» по заказу МКИ РК при поддержке Госцентра поддержки национального кино.

Проект поднимает патриотическую тематику казахстанского кинематографа на новый уровень и призван глубоко раскрыть для зрителей понятия героизма и гражданского долга сотрудников правоохранительных органов.

#Тараз #фильм #премьера #капитан #Газиз Байтасов

