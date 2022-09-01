Премьера в столице

Артисты Туркестанского музыкально-драматического театра выступили с гастролями на сцене «Астана Опера».

Вниманию зрителей был представлен пластический спектакль «Легенда о Коркыте» на либретто заслуженного деятеля Казахстана, писателя-драматурга Ермека Аманшаева.

– В июне наша балетная труппа впервые побывала на гастролях в Туркестане. Мы привезли шедевр XX века – балет «Шехеразада» гениального хореографа Михаила Фокина на музыку Николая Римского-Корсакова и авторскую гала-программу художественного руководителя балетной труппы, Народной артистки России Алтынай Асылмуратовой. И вот спустя два месяца в столице с ответными гастролями выступают артисты театра из священного города Туркестана, – говорил директор «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.

Несмотря на то что с момента открытия Туркестанского музыкально-драматического театра прошло совсем не­много времени, его знают в республике.

– Это наши вторые гастроли в Нур-Султане, где мы уже исполняли историческую драму Дулата Исабекова «Бөрте» на сцене Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени Куанышбаева. И для нас большая честь выступить теперь на замечательной сцене «Астана Опера», – отметила директор и художественный руководитель Туркестанского музыкально-драматического театра Айнур Копбасарова.

Спектакль, объединяющий современный танец и оперу, повествует о жизни легендарного Коркыт-ата. Согласно либретто, он вырезает кобыз из гигантского вяза, и инструмент с магическим звуком преображает все вокруг. Множество испытаний встречается на жизненном пути кобызиста. Он пытается спастись от своих «видений», и везде, куда бы ни шел, его преследует призрак Смерти. Пройдя нелегкий путь, Коркыт возвращается на Родину… В спектакле впечатляюще изображен и конфликт между Коркытом, излучающим свет добра и творчества, и волшебницей Марту, пытающейся превратить землю в поле битвы.

Хореограф-постановщик спектакля – известный российский балетмейстер, искусствовед Константин Семенов. Композитор – Хамит Шангалиев. Художественный руководитель спектакля – Айнур Копбасарова. Художник-постановщик – Татьяна Вьюшинская, художник по свету – Татьяна Мишина, художник видеоконтента – Сергей Рылко, художники по костюмам – Назим Жайлаубаева и Назим Карпыкова, художник-декоратор – Жанат Кокимбеков, балетмейстер – Даулет Муратпеков, художник по гриму – Адель Нуркасымова.

– Когда выстраивал спектакль, ключевыми стали две темы. Первая – Коркыт как легендарный создатель инструмента кобыз, который через музыку дарует людям некую гармонию. Вторая тема – его сострадание к людям, неизбежность смерти и попытки борьбы с ней, – поделился режиссер постановки Константин Семенов. – Спектакль получился интересный, инновационный, многокомпонентный, поскольку задействованы видеопроекции, богатый свет.

– Туркестан – колыбель тюркского мира, а Коркыт его легендарный герой, поэтому мы решили поставить этот спектакль. Нам понравилась пьеса Ермека Аманшаева. Не случайно выбран стиль не драматического, а пластического спектакля: так мы презентуем нашу балетную труппу, – рассказала заместитель директора театра по творчеству Асем Алдибекова.

Два дня столичная публика аплодировала талантливым артистам Туркестанского театра, среди них – Еламан Абдыкалык, Еркинбек Аубакиров, Акылай Сыдыгалиева, Алина Ормонбек, Рустам Шайхов, Гульжанат Каламгазина, Бахытнур Дуйсенбаева, Мао Сакаи, Фархад Садуакасов, Джозеф Рахимбаев. Судя по откликам зрителей, спектакль им понравился, и в столице ждут новые постановки молодого театра Туркестана.