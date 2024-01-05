Премьеры, гастроли, победы...
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Уак Манбетеев
Каким стал 2023 год в культурной жизни казахстанцев? Подводя его итоги, вспомним цитату английского поэта и культуролога Арнольда Мэтью: «Культура – это стремление к совершенству посредством познания того, что более всего нас заботит, того, о чем думают и говорят», сказанную им еще в XIX веке. Сегодня, в XXI веке, мы постараемся сделать обзор наиболее ярких и громких событий в области культуры и искусства Казахстана, о которых «думали и говорили» в ушедшем году.