Премьеры, гастроли, победы...

Под занавес 2023 года состоя­лась официальная церемония объявления Туркестана туристической столицей тюркского мира в 2024 году. Древний город с более чем 1500-летней историей был центром науки, литературы и культуры, торговли на Великом шелковом пути. Духовная столица тюркского мира вновь станет центром притяжения, а ее главный туристический бренд – мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи – увидят миллионы турис­тов со всего света.

Еще одно знаковое событие произошло в 2023 году – Казахстан был избран в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на 2023–2027 годы по итогам голосования в ходе 24-й сессии Генеральной Ассамблеи государств – сторон Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

За кандидатуру нашей страны проголосовали 118 государств. Наряду с Казахстаном в комитет вошли еще восемь новых членов: Вьетнам, Кения, Ливан, Респуб­лика Корея, Сенегал, Турция, Украина и Ямайка.

Межправительственный Комитет всемирного наследия является одним из наиболее важных и влиятельных руководящих органов ЮНЕСКО. Члены комитета принимают решения о включении культурных и природных объектов в Список Всемирного наследия.

В Список Всемирного наследия уже вошли шесть национальных и трансграничных объектов на территории Казахстана: мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи, петроглифы Тамгалы, Сарыарка – степи и озера северного Казахстана, сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора Шелкового пути, Западный Тянь-Шань и Туранские пустыни умеренного пояса.

В Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечест­ва ЮНЕСКО внесены казахское традиционное исполнительное искусство «ортеке» и юмористические рассказы о Кожанасыре. Такое решение было принято на 17-й сессии межправительственного комитета ЮНЕСКО, прошедшей в Марокко.

Юбилейным ушедший год стал для многих выдающихся деятелей казахской музыки, кино, театра и литературы. Известному композитору Курмангазы, внесшему неоценимый вклад в национальное музыкальное искусство, в 2023 году исполнилось 200 лет со дня рождения. 275-летний юбилей отметили на родине импровизатора Шал акына в Северо-Казахстанской области. Еще одна юбилейная дата пришлась на 180-летие акына, певца и композитора Ақана сері. Актеру, певцу и композитору Амре Кашаубаеву исполнилось 135 лет со дня рождения. Отмечен 95-летний юбилей выдающегося мастера слова, сына двух народов – кыргызского и казахского – Чингиза Айтматова. Народному артисту РК Булату Аюханову в 2023-м исполнилось бы 85 лет. В расцвете творчес­ких сил и планов встретил свой 75-летний юбилей актер театра и кино, народный артист РК Тунгышбай Жаманкулов. 100 лет со дня рож­дения исполнилось основоположнику отечественного детективного жанра Кемелю Токаеву и писателю Тахави Ахтанову.

Музы дружбы

Новым витком в развитии культурно-гуманитарных связей между братскими народами стали Дни культуры Казахстана в Азербайджане. Деятели культуры Казахстана покорили сердца публики прекрасной программой, духовно и этнически близкой азербайджанскому народу.

В частности, по душе пришлось творчество фольклорно-этно­графического ансамбля Hassak, который возрождает уникальные жанры казахской традиционной музыки в соответствии с современными веяниями и популяризирует традиционное искусство через исполнение на национальных инструментах: домбре, сыбызгы, жетыгене и кыл-кобызе. Живой интерес у азербайджанцев вызвал спектакль «Қарагөз» Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Габита Мусрепова.

Не были оставлены без внимания и любители изобразительного искусства. В многопрофильном зале Центра Гейдара Алиева состоялась выставка казахстанских мастеров живописи, скульптуры, графики, моды и прикладного искусства. Завершились Дни культуры гала-концертом с участием Розы Рымбаевой, Зарины Алтынбаевой, Алишера Каримова, Медета Чотабаева и других исполнителей и творческих коллективов.

Триумф

Новый жанр театрального искусства – мюзикл – завоевывает не только любовь казахстанских зрителей, но и получает международное признание. Мюзикл «Роза Багланова» признан лучшим на ежегодном международном фестивале Daegu International Musical Festival (DIMF) в Южной Корее. А исполнительница главной роли Зарина Макина выиграла приз в номинации «Лучшая женская роль». Спектакль посвящен 100-летнему юбилею народной артистки СССР и Казахстана, Народного Героя Казахстана Розы Баглановой. Участие в фестивале также приняли театральные коллективы Франции, Германии, Великобритании и Кореи, всего было представлено 16 мюзиклов.

Еще одна громкая победа ожидала дуэт домбристов T&Y в составе Темирлана Олжабая и Ерната Наурыза в Италии. Музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса инструментальных исполнителей Open Italy. В их исполнении прозвучали кюи «Адай», «Көроғлы», «Әлқисса» и композиция West Олжаса Сулейменова.

Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал солист театра «Астана Опера» Динмухамед Кошкинбаев. Победа в авторитетном конкурсе, где соревнуются профессионалы, еще раз демонстрирует высочайший исполнительский уровень отечественных мастеров оперного искусства. В ушедшем году в «Большой опере» принимали участие вокалисты из Армении, Беларуси, Узбекистана, России.

– Победа в проекте «Большая опера» – знаковое событие для меня, важный этап в творческой карьере. Признаюсь, было нелегко: к каждому выпуску приходилось готовиться как к отдельному спектаклю, погружение в образ и исполнение должны были быть на самом высоком уровне. Я понимал, что выступаю не только перед членами жюри, но и перед огромной телевизионной аудиторией. Я также осознавал, что по моим выступлениям зрители будут оценивать уровень вокального искусства в нашей стране, – отметил Динмухамед Кошкинбаев.

Знаковым год стал и для казахстанского кинематографа. С большим успехом прошли Дни казахского кино в Москве. Для показа были выбраны одни из наиболее ярких работ казах­станских кинематографистов за последнее десятилетие в разных жанрах – драма, исторический фильм, комедия.

В течение трех дней московские зрители смогли увидеть пять казахстанских картин: «Шал» Ермека Турсунова, «Жанғақ тал» Ерлана Нурмухамбетова, «Мұқағали» Болата Калымбетова, а также «Жаужүрек мың бала» и «Анаға апарар жол» Акана Сатаева. Все фильмы показаны с синхронным закадровым переводом.

Вот билет на балет

Три дня в Астане и Алматы проходил Freedom Ballet – праздник хореографии, на который были приглашены первые звезды мировых сцен: Государственного венского балета, Голландского национального балета, Баварского государственного балета, теат­ров Сан-Карло, «Астана Балет» и Казахского национального театра оперы и балета им. Абая.

Знаменитое па-де-де из балета Минкуса «Дон Кихот» в постановочной версии самого Рудольфа Нуреева представили премьер и прима Государственного венского балета Алексей Попов и Киока Кимото.

Одноактный балет Kairos знаменитого и титулованного постановщика-новатора Уэйна Макгрегора на музыку Антонио Вивальди в Алматы исполнили ведущие солисты театра из Мюнхена – Лауретта Саммерскейл и Йона Акоста.

В Казахстане впервые были представлены несколько постановок революционеров в мире хореографии – Ханса ван Минена, Дэвида Доусона, Ренато Дзанелла, Уильяма Форсайта и других гениев современности.

Адажио из балета «Спартак» Арама Хачатуряна блистательно исполнили солисты театра «Астана Балет» Айнур Абилгазина и Сундет Султанов.

Еще одной яркой постановкой на сцене КазНТОБ им. Абая стала воссозданная «Жұмбақ қыз» – жемчужина казахского оперного искусства, написанная гением казахской музыки Сыдыком Мухамеджановым.

В новой версии КазНТОБ герои трогательной лирической истории «Жұмбақ қыз» – Назик и Адак – оказываются соплеменниками и вместе попадают в плен к джунгарам, где на красавицу обрушивается внимание чужаков. По-хорошему достаться она должна главному сарбазу по имени Манап. Но вовремя подоспевшее войско Абылай-хана спасает влюбленных. Далее уже в родном ауле разворачивается все тот же турнир, где Адак выигрывает и берет в жены любимую.

Впрочем, счастье длится недолго: уязвленный Манап исподтишка убивает Адака. Раздавленная горем Назик бросается с высокой скалы.

– Когда мы брались за трактовку оперы, думали о том, что спектакль должен быть интерес­ным для молодого поколения, – говорит режиссер-постановщик «Жұмбақ қыз» Асхат Маемиров. – Для этого требовались динамика, яркость, зрелищность. К ним мы и стремились, но не отступили от главных идей – наш спектакль о высоких чувствах, духовных ценностях Великой степи. Он поднимает патриотический дух, и я уверен, у молодых зрителей вызовет гордость за свой народ, они захотят побывать в сакральных местах Казахстана, перечитать их историю.

Партии главных героев исполнили звезды казахстанской оперы – Венера Алпысбаева (Назик), Нургалым Аманбай (Адак), Талгат Кузембаев (Абылай-хан), Эмиль Сакавов (Манап). Премьера прошла на ура – при аншлагах и искренней признательности оперному театру за возрождение национального репертуара.

Главный балетный театр страны «Астана Балет» радовал в ушедшем году почитателей хорео­графического искусства не только в Казахстане, но и за рубежом. С грандиозным успехом прошли гастроли театра в Швейцарии. В течение трех дней, с 15 по 17 декабря, наши артисты представляли казахстанское балетное искусство на сцене Batiment des Forces Motrices в Женеве.

– Цель искусства – быть понятым и услышанным, мы всецело направлены в сердца зрителей, и нам вдвойне приятно, когда есть отдача и выстраивается диалог, поэтому всегда стараемся учитывать вкус и ментальность жителей той страны, куда мы отправляем­ся на гастроли. Мы привезли обширную программу: и классику, и современный авторский балет, и, конечно, нашу визитную карточку «Наследие Великой степи» – некий синтез современной и неоклассической хореографии с фольклором, – отметил директор театра Александр Совостьянов.

Швейцарской публике представили балет «Кармен-сюита» Алонсо на музыку Жоржа Бизе-Родиона Щедрина, мистический спектакль «Арканы судьбы» в хореографии Мукарам Авахри на музыку и либретто Карины Абдуллиной. Показы прошли в сопровождении симфонического оркестра театра под руководством маэстро Армана Уразгалиева.

Одним из самых ярких моментов стал заключительный день, когда была представлена визитная карточка театра – национальный гала-концерт «Наследие Великой степи» в хореографии Айгуль Тати, в которую вошли самые красочные образцы казахского народного танца. Публика Женевы по достоинству оценила звучание национальной музыки, яркие художественные образы и выразительную хореографию.

Возвращение года

Отвечая запросам культурной общественности, в стране вновь учредили звание «Народный артист Казахстана». В канун Дня Рес­публики этого высокого звания удостоены актеры театра и кино Динмухамед Ахимов, Михаил Токарев и Дулыга Акмолда, оперные певцы Шахимардан Абилов и Талгат Кузембаев, известные певцы Рамазан Стамгазиев, Димаш Кудайберген и кюйши Айгуль Улькенбаева.

Особняком в этом списке стоит, безусловно, Димаш Кудайберген, получивший признание и народную любовь в 29 лет. Артиста с невероятной популярностью во всех концах света можно по праву назвать главным амбассадором казахстанской культуры во всем мире. Фанаты в разных уголках Земли изучают казахский язык, чтобы вникать в смысл и удивительную мелодику казахских песен, исполняемых их любимым артистом.

В ушедшем году Димаш Кудайберген удостоился престижной премии в Сербии – награды братьев Карич. Премия вручается именитым ученым, журналистам, экономистам, а также работникам культуры и общественникам. Среди лауреатов данной премии – нобелевский лауреат Жорес Алферов, теннисист Новак Джокович, кинорежиссер Эмир Кустурица и актер Стивен Сигал.

Под занавес 2023 года Димаш Кудайберген получил предложение, от которого нельзя отказаться. Всемирно известный испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго предложил ему записать дуэт.

«Мой внук открыл вас для меня. Он прислал ваши записи. Ему сейчас только 18 лет. Он барабанщик, и он увидел вас где-то в YouTube. Он удивился, как это возможно так петь. Сказал, что у вас шесть октав. Но самое удивительное, что они все у вас равноценны, – сказал Пласидо Доминго. – Нам нужно сделать дуэт. Когда мне было 20 лет, я мог петь своим настоящим голосом. Теперь же мне не хватает тесситуры для тенора. Но я думаю, для вас с возрастом это не будет проблемой. Мы запишем прекрасный дуэт».

Тем временем Димаш продолжает готовиться к концертам в рамках мирового турне. В этом году он даст концерт в Венгрии, а 2023-й Димаш завершил шоу в Гонконге.