Преследовавшего павлодарку иностранца выдворят из Казахстана

Фото: Polisia.kz

Правоохранители задержали иностранца, который применял угрозы и проявлял агрессию в адрес своей бывшей сожительницы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В полицию обратилась девушка с просьбой принять меры в отношении иностранца, с которым она ранее сожительствовала. После расставания мужчина продолжал ее преследовать и контролировать, отправлял угрожающие сообщения и регулярно нецензурно высказывался в ее адрес, угрожая физической расправой.

«В ходе проверки сотрудники полиции установили, что иностранец находится в стране с нарушением сроков пребывания. Он задержан, привлечен к административной ответственности и помещен в приемник-распределитель для дальнейшего документирования в посольстве его страны. После этого его ожидает выдворение за пределы Казахстана. Важно отметить, что девушке ранее не удавалось обратиться в полицию из-за угроз и слежки, так как она надеялась, что ситуация разрешится», – детализировали в правоохранительных органах.

В ведомстве напомнили, что в случае, если граждане стали свидетелями правонарушения в городе, то необходимо сообщить об этом по телефону 102, воспользоваться мобильным приложением Police 102 или направить информацию в директ Instagram @dp_pavlodar.

Принцип «Закон и Порядок» остается основой деятельности ОВД, направленной на обеспечение безопасности граждан и поддержание общественного порядка. Нарушители неизбежно будут нести ответственность за свои действия, добавили в ДП.

