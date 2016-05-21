Статьи
Презентованы бюджетные отчеты
Адия КЕНЖЕГУЛОВА
Отчетные документы были представлены в рамках заседания Комитета палаты по финансам и бюджету с участием вице-спикера Мажилиса Гульмиры Исимбаевой. Вела заседание председатель комитета Гульжана Карагусова.
С парламентской трибуны с докладами выступили министр финансов Бахыт Султанов и член Счетного комитета Жансеит Сарсенкулов.
За 2015 год в республиканский бюджет поступило 6 251,1 млрд тенге, или 105,6% к плану. Расходы республиканского бюджета за 2015 год составили 7 163,2 млрд тенге, или 99,8% к плану. По сравнению с 2014 годом расходы выросли на 93,5 млрд тенге.
Приоритетом бюджетной политики в области расходов было первоочередное финансирование социальных обязательств. Выплаты пенсий, социальных пособий и заработной платы работникам бюджетной сферы, предусмотренные в республиканском бюджете на 2015 год, финансировались своевременно и в полном объеме.
Расходы на социальные нужды составили 2 819,3 млрд тенге. В 2015 году их доля в расходах респуб­ликанского бюджета увеличилась и составила 39,4%.
При этом на образование было в 2015 году израсходовано 444,0 млрд тенге, на здравоохранение – 657,5 млрд тенге, социальную помощь – 1 612,7 млрд тенге, на культуру, спорт, туризм и информационное пространство – 105,0 млрд тенге.
Наряду с социальными расходами, высокий уровень затрат бюджета приходится также на инфраструктурные и индустриальные проекты, развитие сельского хозяйства.
Так, на жилищно-коммунальное хозяйство было израсходовано 256,0 млрд тенге, на топливно-энергетический комплекс и недропользование – 79,9 млрд тенге, на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и на охрану окружающей среды – 240,8 млрд тенге, на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность – 13,8 млрд тенге и на транспорт и коммуникации – 525,6 млрд тенге.
Дефицит республиканского бюджета сложился ниже планового уровня, составив 912,1 млрд тенге.
Согласно заключению Счетного комитета на отчет Правительства, уточненные плановые параметры по поступлениям республиканского бюджета и обязательства по расходам Кабмином исполнены.
Вместе с тем, несмотря на неоднократные уточнения и корректировки параметров республиканского бюджета, сумма неосвоенных средств республиканского бюджета составила 7,8 млрд тенге, неэффективно использованных – 459,2 млрд тенге.
По итогам оценки исполнения рес­публиканского бюджета выявлены проблемы недостаточного налогового и таможенного администрирования, влияющие на полноту поступлений в бюджет. Значительные потери бюджета образовались при использовании схем уклонения от уплаты налогов, в том числе посредством взаиморасчетов с лжепредпринимателями.
В государственных органах и их ведомствах установлены финансовые нарушения на 474,6 млрд тенге, из них средства республиканского бюджета 2015 года – 142,3 млрд тенге. Отмечены недостатки и недоработки в деятельности субъектов квазигосударственного сектора.
Системной проблемой субъектов с участием государства является несвоевременное перечисление части чистого дохода либо его неперечис­ление в бюджет государства.
По итогам оценки эффективности использования целевых трансфертов и реализации инвестиционных проектов выявлены системные нарушения, недостатки и недоработки, допущенные при выделении и использовании целевых трансфертов.
В отчете представлены основные выводы, сформированные по итогам исполнения республиканского бюджета 2015 года, а также рекомендации, направленные на совершенствование бюджетного процесса, предупреж­дение и недопущение нарушений в ходе исполнения республиканского бюджета и использования активов государства.
Кроме того, в 2015 году Счетным комитетом проведено 27 контрольных мероприятий с охватом бюджетных средств и активов государства в размере 4,9 трлн тенге. Выявлены нарушения на сумму 1,6 трлн тенге, что больше по сравнению с 2014 годом в 2,6 раза. Из 185,7 млрд тенге, подлежащих восстановлению, возмещено с наступившими сроками 135,4 млрд тенге, или более 70%.
В правоохранительные органы для принятия процессуальных решений направлено 40 материалов контроля. За отчетный период к административной ответственности привлечены 75 юридических и 66 должностных лиц, к дисциплинарной – 271 долж­ностное лицо.
Дальнейшее обсуждение отчетов продолжится в рабочей группе, которую возглавляет депутат Мажилиса Кожахан Жабагиев.

Популярное

Все
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Любовь к языку как путеводитель
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети
Шоу, созданное на стыке технологии и музыки
Он мечтает о создании в Казахстане индустрии по производству детских игрушек
Успевший набить оскомину вопрос об эксплуатации незаконно ввезенных иностранных автомобилей, похоже, близится к разрешению
Лидеры стран ШОС провели неформальную беседу
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 сентября
Мы становимся лучше?
Сафуан Шаймерденов остался в народной памяти не только как незаурядный творец, но и как бесстрашный оратор, бросивший вызов «Красной империи»
Низкий поклон и материнская благодарность
Экстремальная гонка в горах
Будущее народа и настоящее
Звезды зажглись на западе!
Время вперед!.. И назад тоже
Наградили стражей порядка
Мир глазами репортера
Саранчу не звали в гости
Шоу должно продолжаться
Искусственный художник
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Тору перевели на казахский язык
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Плохие дороги: причин не счесть
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
Токаев выразил соболезнования Эрдогану

Читайте также

Статьи
Языком танца
Статьи
Шоу должно продолжаться
Статьи
Мир глазами репортера
Статьи
Искусственный художник

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]