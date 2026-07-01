Президент FIFA подарил Трампу 10 билетов на матчи ЧМ-2026

Об этом стало известно из опубликованного главой Белого дома ежегодного финансового отчета, сообщает телеканал CNBC
Президент США Дональд Трамп опубликовал ежегодный финансовый отчёт, согласно которому глава FIFA Джанни Инфантино подарил ему 10 билетов на матчи чемпионата мира-2026.
Согласно опубликованных документам, глава Белого дома получил подарки на сумму более $ 370 тыс. Основную часть составили билеты на спортивные мероприятия. Среди них — 10 билетов на матчи ЧМ-2026 стоимостью в $ 15 тыс., 10 билетов на Супербоул за $ 50 тыс., а также билеты на другие спортивные события.
Ранее Джанни Инфантино высказался о водных перерывах на матчах чемпионата мира.