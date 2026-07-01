Президент FIFA подарил Трампу 10 билетов на матчи ЧМ-2026

Об этом стало известно из опубликованного главой Белого дома ежегодного финансового отчета, сообщает телеканал CNBC

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Президент США Дональд Трамп опубликовал ежегодный финансовый отчёт, согласно которому глава FIFA Джанни Инфантино подарил ему 10 билетов на матчи чемпионата мира-2026.

Согласно опубликованных документам, глава Белого дома получил подарки на сумму более $ 370 тыс. Основную часть составили билеты на спортивные мероприятия. Среди них — 10 билетов на матчи ЧМ-2026 стоимостью в $ 15 тыс., 10 билетов на Супербоул за $ 50 тыс., а также билеты на другие спортивные события.

Ранее Джанни Инфантино высказался о водных перерывах на матчах чемпионата мира.