Президент FIFA высказался о перерывах на водопой в матчах ЧМ

Джанни Инфантино отметил, что такие перерывы «обеспечивают отдых игрокам и равные условия всем командам», сообщает Kazpravda.kz
Как пояснил глава FIFA, перерывы, впервые введенные на турнире, проходят на 22-й и 67-й минутах и длятся три минуты, которые добавляются к добавленному времени в конце каждого тайма.
«Главная причина этого – жара, но мы также должны понимать, что в таком соревновании, как чемпионат мира, который длится 39 дней, и команды потенциально могут сыграть восемь матчей за эти 39 дней, возможность отдохнуть крайне важна», - сказал Инфантино.
По его словам, для FIFA еще важнее обеспечить, чтобы все команды в каждом матче играли в одинаковых условиях. И очень сложно смириться с тем, что тренер может иметь возможность повлиять на ход матча, внеся коррективы просто потому, что жарче, в то время как в другом матче, где температура немного ниже, у того же тренера такой возможности нет.
«Мы хотим обеспечить равные условия для всех, и именно поэтому эти перерывы введены в каждом матче», - пояснил он.
Как рассказал Джанни Инфантино, у FIFA нет дополнительного дохода от этого, поскольку все коммерческие соглашения были подписаны заблаговременно. Поэтому это вопрос не про финансы, а про заботу о футболистах.
«Игроки атакуют и все такое до последних секунд матча. И, возможно, – а может, и нет, – но, возможно, это происходит также благодаря этому небольшому перерыву, который получают игроки и после которого они могут вернуться на поле и показать, на что способны», – заявил президент FIFA.