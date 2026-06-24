Президент FIFA высказался о перерывах на водопой в матчах ЧМ

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Как пояснил глава FIFA, перерывы, впервые введенные на турнире, проходят на 22-й и 67-й минутах и ​​длятся три минуты, которые добавляются к добавленному времени в конце каждого тайма.

«Главная причина этого – жара, но мы также должны понимать, что в таком соревновании, как чемпионат мира, который длится 39 дней, и команды потенциально могут сыграть восемь матчей за эти 39 дней, возможность отдохнуть крайне важна», - сказал Инфантино.

По его словам, для FIFA еще важнее обеспечить, чтобы все команды в каждом матче играли в одинаковых условиях. И очень сложно смириться с тем, что тренер может иметь возможность повлиять на ход матча, внеся коррективы просто потому, что жарче, в то время как в другом матче, где температура немного ниже, у того же тренера такой возможности нет.

«Мы хотим обеспечить равные условия для всех, и именно поэтому эти перерывы введены в каждом матче», - пояснил он.

Как рассказал Джанни Инфантино, у FIFA нет дополнительного дохода от этого, поскольку все коммерческие соглашения были подписаны заблаговременно. Поэтому это вопрос не про финансы, а про заботу о футболистах.