Президент Казахстана подарил автобус школе-гимназии Бишкека

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В годы голодомора в этом учебном заведении учился его отец, известный писатель Кемель Токаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kg

Фото: vesti.kg

Торжественная церемония состоялась в здании школы и собрала представителей министерства образования и науки, администрации президента, Жогорку Кенеша, мэрии Бишкека, а также педагогов, школьников и общественность.

«Подаренный автобус стал знаком признательности и уважения к памяти поколений, а также символом дружбы между двумя странами», - говорится в публикации.

В рамках мероприятия также была презентована книга Касым-Жомарта Токаева «Атам Жөнүндө Баян» (Слово об отце), посвящённая жизни Кемеля Токаева — фронтовика, писателя и основоположника детективного жанра в казахской литературе. Особое внимание в книге уделяется годам его учёбы в Бишкеке, пришедшимся на тяжёлый период 1930-х годов.

«Гости мероприятия поблагодарили президента Токаева за внимание к историческим корням, поддержку образования и укрепление культурных связей между Казахстаном и Кыргызстаном», - отмечается в материале.

#Касым-Жомарт Токаев #автобус #школа #Бишкек #Кемель Токаев

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