Президент Nike ушел в отставку

Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Главный исполнительный директор и глава Nike Джон Донахью покинет свой пост 14 октября

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Теперь компанию возглавит бывший топ-менеджер Эллиот Хилл, который пришел в Nike стажером в 1988 году, а покинул в 2020-м в должности президента по потребительским рынкам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Как говорится в заявлении совета директоров на сайте компании, Донахью был исполнительным директором компании с января 2020 года. Газета The New York Times (NYT) пишет, что, несмотря на заслуги и вклад в работу, его не воспринимали как новатора и маркетолога.

После объявления о смене гендиректора акции Nike в моменте подскочили примерно на 10%, до $89,26 за штуку.

Показатели далеки от максимума — $177, которого достигла компания в ноябре 2021 года, отметила NYT.

Nike 21 декабря 2023-го сообщила об уменьшении прогнозируемых продаж по итогам года, а также объявила о планах сократить расходы на $2 млрд в течение следующих трех лет из-за снижения потребительского спроса, особенно в Китае и Европе.

Ранее, Dolce & Gabbana выпустил парфюм для собак за €99. Аромат назвали в честь любимца Доменико Дольче — Fefe. Отпечаток лапы на флаконе покрыт золотом 24 карата. 

#президент #отставка #Nike

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