Dolce & Gabbana выпустил парфюм для собак за €99

Фото: Dolce & Gabbana

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana представил новинку — безалкогольный парфюм для собак, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Аромат назвали в честь любимца Доменико Дольче — Fefe, пишет The Guardian. В пирамиде звучат ноты иланг-иланга, мускуса и сандалового дерева. Стеклянный флакон украшен отпечатком лапы, покрытым 24-каратным золотом. Стоит такая роскошь €99 (примерно 51 700 тенге).

«Безусловная любовь», «верность», «игривость», - перечисляет издание слова из рекламной кампании нового продукта модного бренда.

«Иногда собак очеловечивают, в таком случае размываются границы между тем, что нравится собакам, и тем, что должно им нравится, по мнению человека. Собаки полагаются на нюх при общении и взаимодействии с окружающим миром, поэтому мы советуем избегать сильно пахнущих продуктов, подобных духам и спреям, тем более, что некоторые запахи собакам могут быть неприятны», — отметила Элизабет Поттер, старший научный сотрудник Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA).

Впрочем, Dolce & Gabbana не первый, кто представил аромат для питомцев. В 2007 году лондонский универмаг Harrods выпустил парфюм для собак Sexy Beast. Британский ретейлер Space NK продает за £20 спрей для собак. Kiehl's (принадлежит L'Oreal) выпускает спрей для шерсти за £18.

В феврале 2022 года Елизавета II выпустила в продажу одеколон для собак Happy Hounds. Парфюм стоил £9,99 и продавался в сувенирном магазине. В пирамиде — ноты цитруса, мускуса и бергамота. На флаконе был изображен герб частной резиденции королевы — Сандрингемского дворца.