Президент одобрил план развития Улытауской области

Глава государства принял акима области Улытау Берика Абдыгалиулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарту Токаеву был представлен проект Комплексного плана социально-экономического развития области Улытау на 2022-2026 годы. Документ разработан на основании поручений, данных в ходе рабочей поездки Главы государства в регион.

Проект включает свыше 240 мероприятий, направленных на диверсификацию экономики, развитие социальной и индустриальной инфраструктуры, а также решение наиболее актуальных вопросов области.

Согласно информации Берика Абдыгалиулы, проект предусматривает привлечение инвестиций, развитие геологического кластера, расширение добычи твердых полезных ископаемых и освоение новых месторождений. Кроме того, планируется строительство нового мясоперерабатывающего комплекса, птицефабрики и теплиц.

Президенту также рассказали, что с 2023 года намечена реализация проектов по строительству 132,8 тысяч кв.м. арендного и кредитного жилья, модернизация многопрофильной больницы, открытие онкологического диспансера, современного перинатального центра «Ана мен бала» в Жезказгане, а также районной больницы в Улытауском районе. Кроме того, 26 медицинских объектов должны быть открыты во всех районных центрах и селах.

Аким области также проинформировал о ходе ремонта и реконструкции культурно-образовательных объектов. В рамках пилотного Национального проекта «Комфортная школа» планируется строительство 11 общеобразовательных школ и 8 детских садов.

Отдельно Главе государства сообщили о ситуации с обеспечением питьевой водой и качественными дорогами. Предусмотрена реконструкция сети водоотведения и канализации городов и сельских населенных пунктов. Также намечен ремонт 289,5 км дорог областного значения и 112,5 км дорог районного значения. Реализация всех намеченных мер позволит создать более 10 тысяч новых постоянных рабочих мест.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев одобрил представленный проект Комплексного плана социально-экономического развития области Улытау и поручил продолжить необходимую работу совместно с соответствующими государственными органами.