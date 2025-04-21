Президент осмотрел экологическую выставку, посвященную экологическому фестивалю «Таза Қазақстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарту Токаеву была представлена тематическая выставочная экспозиция, включающая секции по управлению отходами, проекты промышленных предприятий, стартапы в сфере экологии, школьные экологические инициативы, а также детские художественные работы на экологическую тематику.

Учащиеся 5 класса школы-лицея №40 имени А. Маргулана Нурбахыт Ермекулы и Айзат Ержанкызы представили Президенту свои проекты по очистке и сохранению реки Есиль.

Школьница из Атырау Аружан Галымжан представила Президенту детские рисунки, посвященные теме экономии воды. В творческом конкурсе, организованном по инициативе «Таза Қазақстан», приняли участие более тысячи учащихся по всей стране.

Главе государства рассказали об идеях детских рисунков и вручили памятные подарки в виде футболки и шопера, на

которых изображена работа победительницы. Касым-Жомарт Токаев похвалил детей за активное участие.

Напомним, в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» с 21 по 26 апреля по всей стране пройдут масштабные мероприятия.