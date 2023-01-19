Президент поблагодарил депутатов Мажилиса седьмого созыва за плодотворную работу

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Как отметил глава государства, депутаты Мажилиса проявили высокий профессионализм, ответственность перед гражданами и подлинный патриотизм.

Фото: Kazpravda.kz

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность депутатам Мажилиса Парламента, сообщает Kazpravda.kz.

"Выражаю благодарность депутатам Мажилиса Парламента седьмого созыва за плодотворную работу по законодательному обеспечению курса на строительство Справедливого Казахстана, решение актуальных социально-экономических проблем страны, активное участие в проведении политических и экономических реформ, продуктивные усилия по обеспечению общественной стабильности и верховенства закона. Депутаты Мажилиса проявили высокий профессионализм, ответственность перед гражданами и подлинный патриотизм", - написал президент на странице в Instagram.

Напомним, сегодня, 19 января, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса Парламента РК седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК он назначил на 19 марта 2023 года.

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