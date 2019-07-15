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Президент поблагодарил казахстанцев за помощь жителям Арыса
Айдана Демесинова
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность казахстанцам за помощь жителям города Арыс, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"В целом, по области проводится активная работа. Премьер-министр очень часто посещает эти объекты сам. Но времени мало, нам необходимо в кратчайшие сроки выполнить все запланированные мероприятия", – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что помогая жителям Арыса, казахстанцы продемонстрировали свою сплоченность.

"Граждане нашей страны, представители бизнеса, зарубежные инвесторы оказали необходимую моральную и материальную помощь. Это показатель единства нашего народа. Я всем выражаю благодарность. Премьер-министру и акиматам необходимо держать этот вопрос на постоянном контроле. Министерству обороны необходимо принять меры по передислокации военного склада. Эту работу нужно не затягивать. В краткие сроки решить эти вопросы", – добавил Глава государства.

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев также поручил до 10 августа внести предложения по строгому наказанию всех виновных в ЧП в Арысе и объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву.

Напомним, 24 июня прогремел взрыв в воинской части города Арыс Туркестанской области. Под руководством акима области Умирзака Шукеева была создана оперативная группа, которая ведет соответствующую работу в городе. Позже Министерство обороны Казахстана сделало официальное заявление по поводу взрыва.

Полиция взяла безопасность и порядок в городе под контроль. Началась эвакуация жителей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел в Арыс, чтобы лично ознакомиться с ситуацией после ЧП.

Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыса, осмотрел жилые дома и административные объекты, наиболее пострадавшие от взрывов на складе боеприпасов, а также поручил принять первоочередные меры по обеспечению оперативного размещения граждан, потерявших жилье, и оказанию всесторонней помощи пострадавшим, в том числе медицинской.

Позднее появилось сообщение о том, что все пропавшие дети из Арыса найдены и переданы родителям.

Отметим, что казахстанцы со всех регионов страны приняли участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Арыса.

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поблагодарил казахстанцев за сплоченность после ЧП в Арысе.

МВД опубликовало видеоролик о чрезвычайной ситуации в Арысе.

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