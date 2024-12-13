Президент посетил соцобъекты Каратальского района

Президент
113
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в область Жетісу продолжилась посещением Каратальского района

Фото: пресс-служба президента РК

В селе Ескельды би глава государства осмотрел Дом культуры и спортивный комплекс, введенные в эксплуатацию в этом году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

При Доме культуры, построенном за счет средств местного бюджета и рассчитанном на 150 мест, действуют библиотека и ряд творческих коллективов, среди которых ансамбли бабушек и домбристов, танцевальный кружок.

Токаев посетил сельскую библиотеку. На встрече с юными талантами он пожелал им стать достойными гражданами страны.

Президент подарил Дому культуры музыкальное оборудование и картину художника А.Баяндина.

В этом году в отдаленных селах региона пять домов культуры были капитально отремонтированы, восемь клубов построены заново.

Кроме того, в целях развития массового спорта в населенных пунктах открыто 15 малых спортивных объектов. Один из них возведен в селе Ескельды би. Для местных жителей распахнули двери секции тогызкумалака, шахмат, шашек, бокса, борьбы, волейбола и баскетбола.

В беседе с детьми президент подчеркнул, что государством создаются благоприятные условия для обучения и занятий спортом подрастающего поколения.

#Токаев #поездка #район #соцобъекты

Популярное

Все
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Это счастье – стать родителями
Мост для межэтнического общения
И дольше века газетный день
Ее часто спрашивают: «Руың кiм?»
Карасайское послание из прошлого
История Карлага оживает в Бильбао: будущий хит Netflix
Ряды Международного Панфиловского движения пополнили школьники Байконыра
Научные перспективы страны
Турар Рыскулов и деятели «Алаш»
Любовь к родной земле
Как защититься от харассмента?
Бесславный конец «Тайфуна»
Минкесер – целебный оазис Северного Казахстана
Счастливый ли билет?
На благо людей
Первопроходцы стальной магистрали
Зимняя сказка на юге
«Один я не справился бы»
С заботой о земле
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
Вдохновлять собственным примером
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
«Котико» для котиков с улицы
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
Постепенное повышение температуры пообещали синоптики на этой неделе
Пассажирский автобус перевернулся на трассе Алматы–Ташкент
Ограничено движение транспорта в Алматинской области
В Казахстане по основным видам продтоваров обеспеченность составляет 80-100%
Камеры Sergek появятся в Алматинской области
Развитие предпринимательства – основа успешной экономики
Тренер по боксу Ерик Маржикпаев отстранен от участия в соревнованиях по боксу на два года
Создавать живое позитивное искусство
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште

Читайте также

Главе государства показали школу имени Кемеля Токаева в Ушт…
Президент посетил Центр настольного тенниса в Талдыкоргане
Токаев оставил автограф волейболистам из клуба «Жетісу»
Глава государства посетил сельскую школу близ Талдыкоргана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]