Президент посетил спорткомплекс в селе Саржансай

Фото: пресс-служба президента РК

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Актюбинскую область началась с посещения спорткомплекса в селе Саржансай Мартукского района, сообщает Kazparvda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

На объекте общей площадью 1048 квадратных метров функционируют кружки по нескольким видам спорта.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел зал вольной борьбы и зал по мину-футболу. Затем он побеседовал с юными спортсменами.

Глава государства отметил важность занятий спортом для полноценного развития личности, особенно для молодежи.

Президент подчеркнул, что у футбола большое будущее, поэтому развитию этого вида спорта будет оказываться необходимая поддержка.