Президент поздравил Елену Рыбакину с победой в Брисбене
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Глава государства пожелал теннисистке новых спортивных достижений, передает Kazpravda.kz
"Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил прославленную теннисистку, чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Австралии и пожелал ей новых спортивных достижений", - сообщил на своей странице в фейсбуке советник – пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Как сообщалось, Елена Рыбакина разгромила Арыну Сабаленка и выиграла турнир WTA 500 в австралийском Брисбене.