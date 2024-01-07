Президент поздравил Елену Рыбакину с победой в Брисбене

"Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил прославленную теннисистку, чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Австралии и пожелал ей новых спортивных достижений", - сообщил на своей странице в фейсбуке советник – пресс-секретарь главы государства Берик Уали.