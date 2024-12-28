Президент поздравил главный вуз страны с 90-летием

Глава государства отметил значительный вклад выпускников КазНУ им. аль-Фараби в развитие страны, передает Kazpravda.kz

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Состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию университета.

Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин принял участие в торжественном собрании, посвященном 90-летию Казахского национального университета имени аль-Фараби.

В мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав, студенты, выпускники университета, а также представители зарубежных вузов – партнеров КазНУ.

Государственный советник зачитал поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в адрес преподавателей и студентов.

Глава государства подчеркнул, что 90-летие КазНУ – это знаменательное событие для всей казахстанской науки и системы образования. Старейший университет страны является сегодня лидером международных рейтингов среди вузов Центральной Азии. Его выпускники вносят значительный вклад в развитие страны.

В своем выступлении Ерлан Карин также поздравил коллектив, студентов и выпускников со знаменательной датой. Госсоветник отметил выдающуюся роль КазНУ имени аль-Фараби, назвав его одним из знаковых брендов Алматы и казахстанского образования.

В свою очередь ректор Жансеит Туймебаев рассказал о результатах научно-исследовательской, инновационной деятельности вуза, о развитии университетского городка и планах на будущее.

В рамках торжественного мероприятия состоялось вручение государственных наград сотрудникам университета. Молодым ученым были вручены ключи от квартир. Затем был показан документальный фильм об истории и достижениях вуза. Торжества завершил концерт творческих коллективов, известных артистов отечественной оперы и эстрады.