Президент принял акционера ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова

Глава государства обсудил с Вагитом Алекперовым ход реализации совместных проектов в энергетической отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Президент был проинформирован об итогах работы компании и ее планах на ближайшее будущее.

В ходе встречи были рассмотрены перспективные направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что устойчивое развитие сотрудничества с такими крупными компаниями, как «Лукойл», способствует модернизации энергетической отрасли и укреплению экономического потенциала Казахстана.