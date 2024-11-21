Президент принял акционера ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова
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Глава государства обсудил с Вагитом Алекперовым ход реализации совместных проектов в энергетической отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент был проинформирован об итогах работы компании и ее планах на ближайшее будущее.
В ходе встречи были рассмотрены перспективные направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что устойчивое развитие сотрудничества с такими крупными компаниями, как «Лукойл», способствует модернизации энергетической отрасли и укреплению экономического потенциала Казахстана.